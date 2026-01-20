Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude

México
/ 20 enero 2026
    Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude
    Next Energy firmó un contrato con el Ayuntamiento de Aguascalientes, cuyo monto original se modificó sin que se prestara el servicio pactado. FOTO: ESPECIAL

El empresario Javier Maiz Domene suma señalamientos por amenazas y cohecho, luego de presuntamente internar sobornar a policías que lo trasladaban a penal

Autoridades arrestaron en Aguascalientes al empresario Javier Maiz Domene, propietario de la empresa Next Energy ligado a una red de compañías en Nuevo León y Chihuahua. El proceso que se le sigue es por el delito de fraude y en los últimos días se sumaron cargos por amenazas y cohecho.

El empresario fue enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de varones de Aguascalientes, a raíz de la investigación que se le sigue por un presunto fraude vinculado a un contrato de eficiencia energética que se firmó en 2019 entre el municipio de Aguascalientes y Next Energy.

TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

La denuncia, bajo la carpeta 2502/2025, fue cumplimentada a raíz de diciembre de 2025 en Reynosa, Tamaulipas, por el delito de fraude, a raíz de un contrato que compromete recursos públicos a largo plazo, mismo que fue modificado sin que la empresa cumpliera con la entrega del servicio acordado.

Debido a que alegó problemas de salud, Maiz Domene estuvo bajo custodia en un hospital antes de ser ingresado al penal.

Fuentes locales indicaron que el empresario trató de sobornar a policías estatales mientras era trasladado al centro penitenciario, por lo que se abrió la carpeta digital 0079/2026, por los delitos de cohecho y amenazas contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La denuncia señala que dos agentes que fueron comisionados para realizar el traslado del empresario, luego de ser dado de alta del Hospital Miguel Hidalgo, acusaron que durante el trayecto les habría ofrecido 500 mil pesos a cada uno para que lo dejaran en libertad.

El próximo sábado 17 de enero se llevará a cabo la audiencia inicial contra el empresario, misma que será encabezada por el juez Héctor Alejandro Andrade Alvarado y se realizará a puerta cerrada.

EL ORIGEN DE LA ACUSACIÓN

El fraude por el que se le señala se remonta a marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes le adjudicó a Next Energy un contrato para desarrollar infraestructura fotovoltaica por un monto de 7 mil 800 millones de pesos a pagar en un plazo de 30 años.

Sin embargo, en junio de 2020 se modificó el contrato, modificando el monto total del acuerdo, con cargos financieros, a más de 20 mil millones de pesos sin que la empresa cumpliera con el servicio pactado.

El caso fue denunciado por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes desde 2022.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

