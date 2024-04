Sheinbaum llama ‘corrupta y mentirosa’ a Xóchitl Gálvez; asegura que continuará la austeridad republicana

Ciudad de México. En el primer segmento del primer debate presidencial, la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, arremetió contra la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al señalar que durante el presente sexenio se descuidó el sistema de salud, mientras que Sheinbaum reviró con que la propuesta de mejorar la atención médica pasa por el fortalecimiento del IMSS Bienestar.

Al iniciar el primer debate entre candidatos a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum inició su presentación diciendo que “quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador por su valentía”, tras el allanamiento policial a la embajada mexicana en Quito.

TE PUEDE INTERESAR: Primer Debate Presidencial 2024 EN VIVO: Sheinbaum, Gálvez y Máynez se ven las caras

En su revire a Gálvez por el tema de la Línea 12, Claudia Sheinbaum indicó que “para gobernar con honestidad hay que ser honesta”, además de señalar que “todo lo que dice la candidata del PRIAN es absolutamente falso, cómo creerle a una mentirosa”, después de que Gálvez deslizara que dentro de los Panama Papers aparecerían los nombres de familiares de la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Xóchitl Gálvez volvió a señalar que su adversaria Claudia Sheinbaum es “fría de corazón”, al decir que “la Línea 12 es otro caso de impunidad. Era tu responsabilidad aunque lo niegues, sigues siendo fría de corazón”. Añadió que “el ingeniero Slim lo dijo muy claro, que el metro se cayó por falta de mantenimiento”.

Igualmente Sheinbaum señaló que “como presidenta vamos a seguir con la austeridad republicana. Hemos ahorrado 2.4 billones de pesos de la corrupción”.

El candidato de MC señaló durante su participación en el bloque sobre combate a la corrupción que “hay que licitar e incentivar practicas de rendición de cuentas”.

Por su parte, Sheinbaum criticó a Gálvez por la opacidad en sus declaraciones, al señalar que “una de sus empresas no está mencionada en sus declaraciones patrimoniales, Así las mentiras del PRIAN”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y Máynez acusan fallas en reloj del INE

CERO, LAS PROPUESTAS DE GÁLVEZ RESPECTO A EDUCACIÓN: MÁYNEZ

El candidato de MC reclamó a la candidata de PAN, PRI y PRD que, en el segmento sobre educación, no presentó ninguna propuesta propia al respecto.

“En el tema educativo estas son las son las iniciativas presentadas por la candidata Xóchilt Gálvez, cero”.

Tras la mención de por parte de Xóchitl Gálvez de las víctimas del derrumbe del colegio Rébsamen en 2017, Claudia Sheinbaum reviró que “siempre he estado de la justicia y de víctimas Es deleznable lucrar con el dolor de las personas”.

“TODA MI VIDA HE DEFENDIDO LA EDUCACIÓN PÚBLICA”: SHEINBAUM

Sheinbaum: Toda mi vida he defendido la educación pública, cuando fui joven defendía la UNAM. He sido profesora toda mi vida.

Maynez: Por el bien de todos, primero las niñas y los niños Hacer un sistema de educación verdaderamente universal.

“MILLONES VOTARON POR UN CAMBIO QUE NO SUCEDIÓ”: GÁLVEZ

Una vez iniciado el segmento sobre salud y educación, Xóchitl Gálvez expresó que “Soy una mujer que nunca he militado en ningún partido político y no militares En 2018 millones de mexicanos votaron por un cambio que no sucedió. En los últimos cinco años, este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos”.

Por su parte, Sheinbaum señaló que “con el Seguro popular, el 47 por ciento se sentía satisfecho, el IMSS Bienestar 58.79 por ciento se siente satisfecho, la propuesta es fortalecer el sistema de salud pública”.

En su participación Máynez propuso que “por el bien de todos, primero las niñas y los niños, es necesario hacer un sistema de educación verdaderamente universal”.

Por su parte, Xóchitl Gálvez propuso “que haya escuelas de tiempo completo y regresar las estancias infantiles”.

TE PUEDE INTERESAR: Ay no Máynez, Jorge”: Gálvez le recuerda al candidato de MC que perteneció a la ’vieja política’

“VALES PARA MEDICINAS, PROPUESTA DE EPN”: MÁYNEZ

En su turno, el candidato de MC señaló que “el planteamiento que hacen las candidatas es el mismo que hizo Enrique Peña Nieto, ofrecer vales para medicinas. Hay una serie de promesas que nunca se llevaron a la realidad”.

A su vez, Gálvez reviró a Máynez: Usted perteneció a ese sistema que tanto critica, y resaltó que 50 millones de personas no tienen acceso al sistema de salud.

Con información de medios