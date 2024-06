‘Sheinbaum se encuentra en una situación comprometida’: Advierte Riva Palacio sobre los temas ríspidos entre AMLO y Claudia

CDMX.- “La hora de la verdad” llegará hoy entre Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en la reunión que sostendrán en Palacio Nacional, donde tocarán sus diferencias sobre la Reforma Judicial y los perfiles del gabinete, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su columna “Estrictamente Personal”, el también analista político asevera que la primera presidenta de México “se encuentra en una situación comprometida”, pues de no convencer al aún mandatario de aplazar la discusión de su paquete de reformas para el próximo sexenio dará la impresión de que no pudo con él.

“López Obrador no oculta lo que desea y si no logra la presidenta electa aplazar la discusión de las reformas para el siguiente sexenio, quedará la impresión que, pese a todas las alertas, no pudo con su antecesor, y abrirá serias dudas que pueda contener al ciudadano aunque ella porte la banda presidencial”, refiere en su artículo.

Para Riva Palacio es la discusión sobre la Reforma Judicial donde se libra una de las luchas pública más fuertes con respecto en los tiempos en que debe ser aprobada. Señala que aunque Sheinbaum “respalda que la designación de ministros, jueces y magistrados sea por voto popular”, sabe que no es el momento para su aprobación.

“La presidenta electa necesita convencer al Presidente, vista la reacción de los mercados, que utilizar por primera vez la mayoría calificada para colonizar el Poder Judicial y destruir los órganos autónomos −reformas de primera generación democrática−, no es lo más conveniente, ni tampoco prudente, aunque está de acuerdo con él”, refiere.

De tener éxito la próxima presidenta, añade el analista, “generará confianza y credibilidad ante todos, que cuando hablen con ella sabrán que su palabra sí vale y no depende de las ideas ni de los humores de su predecesor”.