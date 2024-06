Si no termina en sexenio de AMLO, seguiría con Sheinbaum rescate en Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, de no concretarlo en lo que queda de su sexenio, el rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos pasará a manos del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que fueron hallados los primeros indicios de restos biológicos a 18 años de la tragedia y cuatro años después de que el gobierno federal inició las labores de rescate.

“Si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo Gobierno, Claudia que es tan sensible, es de las cosas por las que estoy contento. Porque imagínense: alguien que no le importa o que no está de lado del pueblo, sino de lado de los potentados... por eso fue algo histórico (lo que ocurrió en la elección)”, comentó López Obrador en conferencia mañanera.

La autoridad federal dijo que los restos fueron encontrados en una zona en la que, según las bitácoras, había 13 trabajadores cuando ocurrió el accidente. Luego familiares de las víctimas señalaron que se encontraron 13 osamentas casi intactas.

López Obrador aseguró que fue muy satisfactorio conocer de los primeros hallazgos en Pasta de Conchos, por el significado que ello tiene para las familias de las víctimas.

“Y fue muy satisfactorio cuando me informaron el sábado que habían encontrado algunos restos, ropa, unas botas, y restos de personas. Todavía no podemos decir nada, esto es apenas el inicio, no sabemos cómo está la mina más el fondo. Sí se tienen desde luego los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando, ojalá tengamos suerte.

“No habíamos querido decir nada porque estamos trabajando con la Fiscalía y también con un equipo de médicos sacando pruebas para la identificación de los mineros; eso es lo que puedo decir. (...) Esto es un orgullo para nosotros, como otros, porque se trata de una inversión, que no de un gasto, de una buena cantidad (para poder hallarlos)”, expresó.

López Obrador reconoció la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de expertos extranjeros en la localización de los restos de los mineros de Pasta de Conchos.