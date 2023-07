Sin miedo a ‘levantar la mano’, Rommel Pacheco se destapa para Gobernador de Yucatán

El medallista olímpico y diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco ha ‘levantado la mano’ y mostrado su interés de buscar la gubernatura de Yucatán, al considerarse el perfil ideal que la sociedad quiere, ya que está ‘cansada de que los mismos políticos de siempre lleguen’.

En entrevista con medios de comunicación desde la Cámara de Diputados, el exclavadista afirmó que “yo al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy lucha por causas, que no tiene miedo de levantar la mano, porque no tiene cuotas, no viene con favores que poner, yo creo que las cosas se pueden hacer bien”.

A pregunta expresa sobre los motivos de su posible futura candidatura, Pacheco afirmó que “no es por qué sino para qué. Yo creo que la gente ya está cansada, asqueada de que los mismos políticos siempre lleguen”.