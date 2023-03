Soberanía de México, continuidad de la 4T y ‘vínculos turbios’; así fue el mensaje de AMLO en el Zócalo

“Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna , que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos ”, expresó Obrador, revirando que ahora “ya no hay simulación”, pues, “de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

No hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie.

Finalmente, concluyó su discurso con las consignas: “¡Cooperación sí, sometimiento, no! ¡Intervencionismo, no! ¡Oligarquía, no! ¡Corrupción, no! ¡Clasismo, no! ¡Racismo, no! ¡Libertad, sí! ¡Democracia, sí! ¡Honestidad, sí! ¡Justicia social, sí! ¡Igualdad, sí! ¡Soberanía, sí! ¡Viva la Expropiación Petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos, de antes y de ahora, de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.