“Somos un solo movimiento, una sola fuerza”: Claudia Sheinbaum opinó sobre comentarios de Marcelo Ebrard

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó que Marcelo Ebrard sea la segunda fuerza al interior del partido, como aseguró el excanciller al anunciar su movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Facebook e Instagram, Sheinbaum enfatizó que Morena es “una sola fuerza” y “un solo movimiento”.

También recordó que los estatutos de Morena prohíben las corrientes políticas, más cuales, dijo, hicieron “mucho daño” al PRD, antecedente del partido morenista.

”No puede ser la segunda fuerza ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza porque Morena es una sola fuerza, entonces qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero cuando se creó Morena (...) hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes, entonces es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Somos un solo movimiento, un solo partido, que además representamos el anhelo del pueblo de México y eso no se nos debe de olvidar”, subrayó.