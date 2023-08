‘Soy una yegua salvaje’... así suena el corrido de Sandra Cuevas que presume en redes (video)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, presumió un corrido en el que asegura ser la “jefa de jefas” y una “yegua salvaje que no han podido domar”.

“Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad, mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar”, dice la composición.

“Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la #CDMX!”, publicó la alcaldesa en sus redes sociales.

Ayer, durante un mitin realizado en la explanada de la demarcación que gobierna desde octubre del 2021 y en medio de porras de los asistentes anunció su intención por contender en las próximas elecciones en la capital de país.

“Mi deber es con la gente... y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno”, dijo.

El anuncio de Cuevas es la tercera ocasión en menos de seis meses que la aliancista, identificada con el morenista, Ricardo Monreal, cambia de opinión sobre su futuro político en la CDMX.

La decisión de la funcionaria se da a menos de una semana de que Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, se auto destapó para competir por la Jefatura de Gobierno.

¿QUÉ DICE EL CORRIDO DE SANDRA CUEVAS?

Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más, soy una yegua salvaje que no han podido amansar

Yo no agacho la cabeza mas que por mi ‘amá y mi ‘apá; me enseñaron los valores me enseñaron la lealtad

Y de botas o tacones estoy lista pa’ chambear, a mí no me asusta el miedo lo han podido comprobar

En el barrio he conocido al que miente y al real, a trancazos he aprendido por eso puedo enseñar

Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad. Mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar

De rodillas al cielo, le doy gracias a Dios porque soy chilanga, porque soy la banda, porque soy la Barbie de las mil batallas.

SANDRA CUEVAS VA POR LA JEFATURA DE CDMX

En un mitin en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas Nieves reveló sus planes de contender para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Ya llegué y aquí estoy, y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno”, expresó al momento de anunciar sus intenciones.