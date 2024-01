Sube hasta 100% precio de tráileres

La logística en México ha sufrido un nuevo revés, ya que el precio de los tractocamiones nuevos se disparó, en algunos casos, hasta 100 por ciento, en relación con su valor antes de la pandemia, según diversos empresarios transportistas.

Coincidieron en que son las marcas tradicionales como Kenworth, International y Freightliner las que han encabezado esos fuertes incrementos, y en algunos casos incluso sin respetar acuerdos previamente firmados.

Esa situación está dando paso a la importación masiva de camiones de carga chinos con precios de entre 40 y 50 por ciento más baratos, de acuerdo con los empresarios.

Jesús Tamez, director general de Transervicios Logísticos del Norte, refirió que antes de la pandemia el precio de un tractocamión en el mercado oscilaba entre 1 millón 800 mil pesos y 1 millón 900 mil pesos, pero en algunos casos superan los 3 millones 500 mil pesos.

”Cuando estaba el COVID-19 las plantas armadoras no estaban trabajando, y luego pasa la emergencia y te decían que no había camiones porque estaban exportando casi todo a Estados Unidos, pero ya pasaron dos años y no sólo se tardan mucho en entregarte tus unidades, te dicen que no hay, sino que su precio se elevó muchísimo”, afirmó.

”En mi caso yo tenía un contrato con Freightliner, firmado por la directora de la planta y no me lo respetaron. Eso fue a partir del 2022 cuando se liberó la pandemia, yo tenía un precio de 2 millones 500 mil pesos para 100 camiones, y luego me dijeron que el precio subió a 3 millones 500 mil”.

Tras ese aumento de 40 por ciento, dijo, empezó a comprar camiones chinos a mitad de precio de la marca Sitrak, de la empresa Sinotruck, y ya lleva 220, los cuales ya representan casi el 50 por ciento del total de su flota.

Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), indicó que los fuertes incrementos en los precios están impulsando la entrada de las empresas chinas.

Otro empresario regio, que prefirió no decir su nombre, calificó como un tema muy crítico para el sector el alza de precios.

”Están abusando demasiado con los precios de las unidades, todo indica que se pusieron de acuerdo y los venden en alrededor de 3 millones 300 mil pesos, cuando no deberían rebasar por cómo está el tipo de cambio, los 2 millones 200 mil. Los tractocamiones chinos de buena calidad, están en 1 millón 800 mil pesos”, describió.

Tamez indicó que el aumento de precios normalmente era de 3 a 5 por ciento anual.