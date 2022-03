Suspenden a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX

“Sin tener mi declaración y ni una sola prueba fehaciente, hoy me ordenan tres cosas: no puedo salir del país, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que acabe el proceso y me suspenden hasta el día jueves mis derechos como alcaldesa, cuando se lleve a cabo la audiencia definitiva”, fue lo que declaró Cuevas a su salida del Reclusorio Norte, donde declaró.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, compartió:

“Aún no rindo declaración, lo haré el próximo jueves 17 de marzo, 8 am; sin embargo, la Jueza consideró necesario imponer algunas “medidas cautelares para los siguientes 3 días”: 1.- Firmar asistencia 2-. Pedir autorización para salir del país 3.- Suspensión de actividades”.

En esta audiencia se esperaba que el juez del caso determinara si se vinculaba o no a proceso a la alcaldesa, por los hechos registrados el pasado 12 de febrero, donde dos mandos de la Policía Auxiliar, fueron presuntamente retenidos en su oficina y agredidos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Por razones humanitarias no podemos suspender operaciones’; Pfizer no va por boicot a Rusia