Taxista intentó cobrar 18 mil pesos a ‘influencer’ por llevarla al Gran Premio de México

La ‘influencer’ y modelo colombiana Sara Orrego denunció en su cuenta de TikTok que un taxista de la Ciudad de México le hizo el cobro en su tarjeta de 18 mil pesos por llevarla al Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo pasado, donde se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1.

“Estamos en Ciudad de México, acabamos de tomar un taxi porque vinimos a la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar 1,000 dólares en mi tarjeta de crédito. O sea, si no me llega un mensaje del banco no pasa nada. Me tocó llamar a la policía para que hiciera algo porque este señor me quería cobrar 1,000 dólares”, aseguró la creadora de contenido en un video subido a la red social.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO critica a ministro por acudir al GP México, pero no menciona a su hijo o al gobernador de Michoacán

En el texto que acompaña al video señala que el conductor pasó dos de sus tarjetas en la terminal por 18 mil pesos cada una, aunque al parecer solo en una de ellas se efectuó el cobro.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) se presentaron en el lugar y finalmente el taxista aceptó devolverle el dinero en efectivo, mismo que fue contado por los uniformados.

“El señor nos acaba de devolver la plata (dinero) en efectivo”, dijo Orrego, quien se quejó de que la policía dejara ir al taxista sin fincarle responsabilidades por el presunto intento de robo.

“Parece que lo van a dejar ir como si nada. Nos devolvió la plata, pero hizo un robo, deberían quitarle por lo menos las terminales para que no le siga robando a la gente”, aseguró la colombiana.

Tras viralizarse el video, usuarios de las redes sociales llamaron la atención sobre el hecho de que el vehículo tampoco parecía cumplir con las normas de la Ciudad de México, en cuanto al rotulado y a la colocación del tarjetón de circulación en un lugar visible.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo volvería a intentar, sueño con ganar en México’, afirma Checo Pérez