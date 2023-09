‘¡Te espero en la casa!’: Así reciben ‘fans’ a Omar García Harfuch en Tláhuac como aspirante de la 4T

Durante su primer acto público como aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México, Omar García Harfuch aseguró que dará continuidad al proyecto de atención a las causas que encabezó la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum .

En la alcaldía Tláhuac, Omar García Harfuch , ex secretario de Seguridad Ciudadana , encabezó su primer acto político masivo rumbo a la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMX , en medio de un operativo de policías, un discurso de apenas siete minutos, cartulinas con el logo de Batman y una salida atropellada.

“Para nosotros es muy importante entender que la seguridad no solo es con la fuerza, con la Doctora Claudia Sheinbaum, aprendimos principalmente eso... pero cuando llegamos con la doctora nos enfocamos a la atención a las causas”, señaló.

En un evento en la Comisaría Ejidal en Tláhuac, recalcó que derivado de esta estrategia lograron la reducción de los delitos de alto impacto en más de 50 % de 2018 a 2023.

“La ciudad estaba atravesando por un momento delicado de seguridad con muchos homicidios, robos, extorsiones, etc. No estamos diciendo que ya no ocurran estos delitos, por su puesto que ocurren, nada más que deben de saber que ocurren menos de la mitad”, expresó.

Ante decenas de personas, funcionarios e integrantes de los 7 Pueblos Originarios de Tláhuac, el candidato pidió a los asistentes a que tuvieran seguridad de que va a asumir las responsabilidades “siempre con compromiso absoluto” tal como lo hizo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

FANS DE GARCÍA HARFUCH EXPRESAN ‘ATREVIDAMENTE’ SU APOYO

Las alrededor de dos mil personas congregadas en el ‘El Circo’, como se llama el salón de la Comisaría Ejidal en Tláhuac, llegaron desde temprana hora para ver el arribo del ex jefe de la policía capitalina y levantar las pancartas que les imprimieron o pintaron en cartulinas para mostrarle su apoyo:

“Deja tú lo guapo, es el que se la rifa más por la gente de mi ciudad”, “El mejor para defender la ciudad es Batman Harfuch”, “Yo con Harfuch”, “En Tláhuac es Harfuch” y “Harfuch cuidador de la CDMX”.

Había batucada, banda, vestimenta tradicional, charros y decenas de mujeres que, a su llegada, en medio de su discurso y durante su partida, le gritaron: “¡Es un honor estar con Harfuch hoy!”, “¡guapo!”, “¡Te espero en la casa!”, entre otras frases emitidas por sus fieles seguidoras.

Recibido por representantes de pueblos originarios, diputados locales, concejales y habitantes de distintos barrios, García Harfuch dejó el saco y la corbata y se puso un chaleco guinda para ser objeto de un acto de purificación de origen prehispánico, igual que le hicieron a Claudia Sheinbaum al inicio su recorrido por el país en busca de la Coordinación de la 4T.