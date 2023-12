Tesla sí estará en Nuevo León, insiste Samuel García; ya se analizan incentivos para gigafactory, señala

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que este jueves se resolverá el programa de incentivos económicos e infraestructura para la instalación de la gigafactory de Tesla en el municipio de Santa Catarina.

“Vamos a aprobar monto final para la gigafactory de Tesla, donde van a construir el carro económico y la Cyber Truck aquí en Santa Catarina, la fábrica más grande del mundo que nos consolida como el hub mundial de electromovilidad”, dijo.

Añadió que el monto propuesto es de 2.3% de la inversión total en incentivos que básicamente se destinarán a plantas tratadoras de agua, la ampliación de la carretera Monterrey-Saltillo a tres carriles y tres pasos a desnivel, así como las obras de acceso a la planta armadora de autos eléctricos.

Adelantó que el tema se trataría este mismo jueves durante una reunión privada.

“Vamos a aprobar conforme a la Constitución y a la Ley los incentivos y la infraestructura para iniciar la fábrica más grande del mundo de carros eléctricos, no solo de Tesla, la más grande del mundo de todas las fábricas de todas las empresas”, señaló.

Indicó que la armadora de autos eléctricos sí se instalará en Nuevo León.

“Por más que el PRI y el PAN inventaron fake news y rezaban porque son miserables, gente mediocre, inmunda. Por más que el PRI y el PAN desearon que se nos cayera ja ja in your face, motherfuyers, in your face, llega Tesla a Nuevo León”, sostuvo.