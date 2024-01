¿Tienes un auto chocolate?... en esta fecha dejarán de circular los coches que NO fueron regularizados durante 2024

Se dio a conocer la fecha en la que dejarán de circular los autos chocolate en el territorio mexicano de lo contrario sus propietarios serán sancionados por las autoridades.

Todos aquellos vehículos de procedencia extranjera que no fueron regularizados durante el 2024 se convertirán en vehículos ilegales y podrían ser sancionados por la autoridad competente en cuanto se venza el plazo que permite su nacionalización.

Pese a que se extendió el decreto que permite la regularización de autos chocolate se extendió por más de dos años, aún existen autos que no fueron regularizados en tiempo y forma, por lo que durante 2024 podrían enfrentar las consecuencias legales. Es por ello que es importante conocer la fecha en la que los vehículos de procedencia extranjera dejarán de circular para evitar multas o decomisos.

EN ESTA FECHA DEJARÁN DE CIRCULAR LOS AUTOS CHOCOLATE

La fecha en la que dejarán de circular los autos chocolate en el país o enfrentarán multas, será el próximo 31 de marzo de 2024, cuando llegue a su fin el decreto que permite regularizar su situación en el país. Recordemos que esta vez se permite que autos procedente de Asia, Europa, Canadá y Estados Unidos, puedan nacionalizarse para circular libremente por todo el país.

Una vez llegue la fecha límite, comenzarán los operativos para detener a los conductores de autos chocolate que dejarán de circular el próximo 31 de marzo. Es por ello que si estas interesado en e trámite debes solicitar una cita con el Repuve cuanto antes, para que puedas hacer uso de tu unidad. Si quieres tramitar un espacio podrás llegar a la plataforma oficial desde este enlace que te llevará al sitio.

¿POR QUÉ SE LES LLAMA “CHOCOLATE” A LOS AUTOS ILEGALES EN MÉXICO?

En México, es común escuchar o leer sobre los autos “chocolate”, término que se refiere a los vehículos ilegales o no registrados, que llegan al territorio mexicano desde Estados Unidos y circulan sin tener las placas y papeles expedidos como todo automóvil que se compra de forma legal.

Evidentemente, este término se ha arraigado en la cultura automotriz mexicana a lo largo de los años y se ha convertido en una forma común de referirse a estos vehículos, pero ¿por qué se les llama así?

¿PORQUÉ SE LES DICE “AUTOS CHOCOLATE”?

Existen varias razones por las que se les llama “chocolates” a los autos irregulares que llegan a México desde la frontera norte. En primer lugar, el contrabando de automóviles en tierras mexicanas ha existido durante mucho tiempo y ha sido una forma de eludir las restricciones y altos impuestos que se aplican a la importación oficial de vehículos.

Estos automóviles ilegales a menudo se importan de forma clandestina desde Estados Unidos e incluso otros países, sin cumplir con los procedimientos aduaneros y las regulaciones establecidas por las autoridades mexicanas.

Ahora bien, el término “chocolates” se asocia con algo dulce, pero prohibido o clandestino. Al igual que los chocolates de contrabando, que pueden ser atractivos, pero no están permitidos legalmente, los autos ilegales en México se consideran como “dulces prohibidos”. Esta analogía refleja la idea de que estos vehículos ingresan de manera oculta o no autorizada al país, evadiendo los impuestos y requisitos legales necesarios para su legalización.

Además, los “autos chocolate” suelen ser autos de marcas y modelos que no están oficialmente disponibles en México. Estos vehículos pueden tener características y prestaciones especiales que los hacen deseables, pero al no ser importados de manera legal, se convierten en objetos de contrabando. De esta manera, el término “chocolates” también implica una cierta exclusividad o rareza asociada a estos vehículos no registrados.

Es importante tener en cuenta que el uso de automóviles ilegales o no registrados presenta diversos problemas y riesgos. Estos vehículos pueden no cumplir con los estándares de seguridad establecidos por las autoridades mexicanas, lo que pone en peligro la vida de los ocupantes y de otros usuarios de la vía. Además, al circular sin los permisos y registros adecuados, los propietarios de estos autos ilegales deberían enfrentar sanciones legales, como multas y decomisos.

Aunque son ilegales, la demanda de estos vehículos es sumamente elevada, ya que el gobierno mexicano ha implementado medidas para permitir su regularización a pesar de los riesgos y el impacto a la industria automotriz.