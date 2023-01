$!Toño Berumen debe comparecer por presunto abuso contra Mauricio Martínez

En caso de no presentarse de nuevo, se le girará una orden de aprehensión.

El famoso afirmó que Toño Berumen no ha hecho frente al proceso de manera personal e ignoró las notificaciones legales en su contra.

A través de un comunicado, Martínez indicó que este jueves se llevó a cabo una audiencia inicial contra Berumen por el delito de abuso sexual, quien no estuvo presente, por lo que fue representado por sus abogados.

Mauricio Martínez confió que su caso sirva de precedente para las víctimas de abuso sexual en el país.

“Que se inspire a alzar la voz y denunciar; juntos podemos ayudar a detener uno de los peores crímenes de la sociedad.”

En marzo de 2022, el cantante y actor lo denunció públicamente por presuntamente agredirlo sexualmente a inicios de su carrera artística.

A la acusación, se le unieron varias víctimas para proceder legalmente contra el productor.

Según lo relatado por Mauricio Martínez, el productor lo citó en su casa para una entrevista laboral, ahí Berumen lo tocó indebidamente.

“Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’ Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, contó el famoso.