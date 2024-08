Tragedia en Real de Catorce: familia de Monterrey cae en barranco y deja dos muertos; turista relata hechos

La alcaldesa aclaró que el vehículo no es de los “ Willy ” que se dedican a ofrecer recorridos en esta zona, en este sentido, indicó que el jeep perdió los frenos , además de que al no conocer la zona , se convierte en un camino sumamente peligroso de recorrer, pues además contaba con exceso de personas al llevar a bordo a siete personas .

Además, relató los momentos angustiantes que vivieron al apoyar a la familia afectada, relatando que el conductor del auto turístico no quiso detenerse para ayudar a los heridos , ya que ‘él no podía hacer nada’ .

”Por favor, si van, no se suban es una pésima experiencia dejando lo del lamentable accidente, por respeto a la familia no daré más detalles de todo lo que pasamos el día de hoy”, mencionó Marifer en redes sociales.

“Llevábamos menos de 10 minutos en el camino cuando vemos a dos adultos pidiendo ayuda estaban llenos de sangre y con huesos rotos gritaban pidiendo ayuda, por qué su camioneta particular se había ido al barranco y había personas aún adentro, le pedimos al conductor detenerse para ayudar (instinto humano) y el conductor no quiso que por qué él no podía hacer nada y nos llevó a la primera parada que estaba justo a unos metros de donde cayó la camioneta, estando ahí estaba una mujer y su pequeña niña en las peores condiciones, las personas que estuvimos ahí ayudamos a las personas con lo que podíamos, ya que no se podía hacer mucho hasta que llegara la ayuda”, escribió Melacio.

TE PUEDE INTERESAR: Falleció niño futbolista impactado por un rayo en Cuernavaca; denuncian falta de apoyo

Agregó que “estando ahí todos pedimos cancelar el paseo ya que no era lo adecuado y con el temor de que nos pasara algo similar, y la persona no quiso jamás regresarse, todo el tiempo se la paso minimizando la situación y culpando a las personas heridas que por qué no era el vehículo adecuado para bajar ahí”, sobre el área del accidente.

Posteriormente, tras no poder cancelar el paseo, comentó que la encargada del atractivo turístico advirtió a más turistas que el viaje se programaría, pues ‘habían caído unas piedras’ y ‘ no había pasada’.