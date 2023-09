Traición de Pinochet fue “abominable”, afirma AMLO en Chile

Santiago de Chile. Desde el Palacio de la Moneda, al término del encuentro bilateral con su homólogo chileno, Gabriel Boric, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la traición de Augusto Pinochet “fue abominable, es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos”. Reivindicó a Salvador Allende por ser un “hombre humanista, pacifista, que dio lecciones de humanidad y democracia”.

Al término de la reunión bilateral López Obrador dijo que entonces se decía que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción, pero ser revolucionario no implica tomar las armas se podría mantener en la presidencia y evitar que lo asesinaran, con un crimen horrendo. “Él era un pacifista. Quien opta por la vía armada sabe que es vencer o morir, pero el que no quiere la violencia para su pueblo, ni para nadie y ve con profundo respeto al adversario, no merece ser tratado de esa manera”.

Durante el mensaje a medios de ambos mandatarios, Boric pidió imaginar aquel momento en el que decenas de personas llegaban desesperadamente a la embajada de México en Chile para salvar la vida. Imaginen, agregó, a “un embajador valiente, de nombre Gonzalo, que recibe tanto en la embajada como en su residencia a cientos de chilenos y él mismo, corriendo riesgos personales, va a buscar a la familia de Allende, a Isabel, a la señora Hortensia y el Estado mexicano con una solidaridad que lo ha caracterizado y da asilo” a quienes buscaban salvar la vida.

Expresó su profundo agradecimiento a López Obrador por acceder a viajar a Chile para participar en las conmemoraciones del golpe de Estado.

Boric dijo que las historias de México y Chile están profundamente entrelazadas, criadas por grandes emociones. Grandes gestos de solidaridad, pero nuestros vínculos también tienen que ver con el presente en un amplio campo de cooperación económica y cultural.

Aseguró que México y Chile comparten visiones e intereses comunes, pero están unidos por una amistad, por lo que auguró que el próximo año, al renovar el tratado comercial entre ambos países se renovarán los vínculos bilaterales. Agradeció a México y a López Obrador la solidaridad con los chilenos en los momentos más duros. El mandatario mexicano aseveró que los vínculos los une una historia de fraternidad y el anhelo de seguir construyendo una auténtica democracia.

