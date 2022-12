Tres mujeres embarazadas asesinadas en menos de 48 horas en México: Ana Lilia, Martha Aurora y Rosa Isela

Al momento de su localización el bebé ya había nacido y no se encontraba con ella.

Según medios neoleoneses, los cuerpos de ambas fueron encontrados en una bodega.

La mamá de Martha Aurora quien identificó el cuerpo de su hija,, declaró estar a la espera de que la Fiscalía le confirme que es Martha y le informe dónde está el bebé de su hija. “¿Dónde está el bebé?”, cuestionó, “No me quieren decir, yo tengo derecho a velarlo, a que me lo entreguen, no es un feto, ya iba a nacer”.

Los hallazgos del cuerpo de Rosa Isela, han puesto en alerta a colectivas de defensa para mujeres en ese estado, que exigen investigación con perspectiva de género. Denuncian que ya se acumulan varios casos de mujeres asesinadas, de entre 17 y 23 años.

“Por lo menos desde el 2018 a la fecha se tienem registrados diversos casos donde las mujeres, adolescentes y niñas cuyas edades oscilan entre los 17 y 23 años con un estado de gestación avanzada, en los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz puerto, y Alvarado por mencionar algunos, que han sido asesinadas con extrema violencia, sin que haya una línea de investigación clara que atienda no solo el feminicidio sino posibles delitos de trata de personas y otros delitos de alto impacto que afectan el derecho de todas las veracruzanas a una vida libre de violencia”, señalaron las colectivas en un pronunciamiento.

Firmaron el documento la Articulación Veracruz, Colectiva Colmena Verde, Colectivo Akelarre A.C., Colectivo Feminista Cihuatlactolli A.C., Despacho Cuervo Torres; Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Marea Verde Altas Montañas, Marea Verde Totonacapan, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Y Pas A.C.

Con información de Aristegui