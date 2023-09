Tribunal revoca amparo de Cabeza de Vaca y reactivan orden de aprehensión

Un Tribunal Federal revocó el amparo que le concedió al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , en el que ordena cancelar al mandatario la orden de captura librada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada .

Desde hace dos años, el 4 de octubre de 2022 , el ex gobernador tamaulipeco fue notificado de que iniciaba su proceso de desafuero por tres delitos por la compra-venta de un departamento .

“#FGR, logró que el Primer Tribunal Colegiado de #Tamaulipas, revocara la sentencia de amparo a Francisco Javier “G”, que dejaba insubsistente la orden de aprehensión en su contra. Con esta sentencia, deberá reponerse el juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión contra ex Gobernador de Tamaulipas” , se puede leer en un comunicado expedido por la FGR .

“No contentos con su burda persecución política, mienten nuevamente. La resolucion emitida SOLAMENTE privilegia que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento”, expresó en Twitter.

García Cabeza de Vaca señaló que la FGR “formuló agravios en dos ocasiones y ambos fueron insuficientes; ahora tendrá una tercera oportunidad distinto de lo que a los justiciables otorgan”.

Concluyó su mensaje con que el tiempo y la ley “me han dado una y otra vez la razón. Y ésta, no será la excepción. A diferencia de la Fiscalia nosotros respetamos el sentir y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Ni me doblo, ni me vendo”, en redes sociales.

El origen del asunto es la investigación de la FGR donde se señala que el exmandatario de Tamaulipas habría recurrido a una empresa fantasma para comprar un departamento en Santa Fé, Ciudad de México, con valor de 14.3 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones.

Aunque actualmente se desconoce el paradero de Cabeza de Vaca, pese a que en meses pasados expresó su intención para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México de los partidos PAN, PRI y PRD.