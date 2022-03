Trifulca Querétaro vs. Atlas: aficionados relatan los momentos de terror en La Corregidora

“ Gracias al Niño de Querétaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien, espero de todo corazón dios te bendiga mucho ” se puede leer en la publicación.

Concluyó con “ de esto no se trata de fútbol, que desorientados... celebrando todavía que hay gente herida, niños llorando ”.

En el video de 45 segundo se puede escuchar chiflidos y gritos de las barras, aunque no se especifica de que equipo, mientras agrega que los agresores “ siguen golpeando ahí adentro y que hacen estos... celebrando, no haciendo nada, sin detenidos ”, puntualizó.

En otra publicación aseguró que fueron “atacados por homicidas disfrazados de aficionados. Complicidad plena de @sscqro y su nulo protocolo de seguridad”.

“NO VI NI UN SOLO POLICÍA ADENTRO DEL ESTADIO”

Otro espectador del evento, que fue a Querétaro desde Jalisco acompañado por más aficionados, relató que mientras se llevaba la riña campal, él no vio “ni un solo policía adentro del estadio” para una corta entrevista con el medio de comunicación AS.

“Sinceramente, sí, (temió por su vida) porque ya no sabíamos por donde nos atacaban, estábamos invadidos, aparte había gente que no estaban en el estadio, abrieron las puertas y empezaron a meterse gente que estaba en exterior, pues que no estaban en el partido”, explicó el rojinegro del cual se omitió su nombre.

Igual aseguró que no vio a ningún policía en el recinto, solo la seguridad privada contratada por la empresa, misma que fue superada por las barras; “yo no vi ni un solo policía dentro del estadio, estaba la gente de la seguridad privada del estadio... pero no tienen la capacidad para tratar un caso así”, puntualizó el testigo.

El aficionado explicó que de los 20 pasajeros con lo que viajaba, solo 16 regresaron, ya que dos se encontraban en el Hospital General de Querétaro y no se sabía el paradero de los dos restantes; “siguiendo al equipo te topas de todo, pero no pasaban de riñas... sinceramente, me asusté, si fue algo muy impresionante”, concluyó.

UN AMIGO SÍ MURIÓ

Un joven menor de edad, llamado “Frank”, relató los hechos que vivió en el estadio de La Corregidora al ser agredido por fanáticos del Querétaro y asegura que un amigo sí murió en el recinto.

“De nuestra van todos salimos bien, pero golpeados. (Veníamos) con amigos sí pero no venían en nuestra van, incluso uno cercano falleció. Prefiero no decir su nombre. Ya se contactaron con ellos (con los familiares del amigo fallecido)”, dijo el aficionado ante las cámaras.

Confesó que dentro del estadio había cuerpos inertes, que concluyó se encontraban sin vida, mismo que eran retirados por las autoridades, aunque en el reporte oficial por el Gobierno de Querétaro no se reportaron fallecidos.