Trump afirma que no está ‘perjudicado’ tras confundir Obama con Biden

El expresidente Donald Trump insistió el lunes en que no ha perdido los estribos y se jactó de cómo recientemente “superó” una prueba cognitiva después de aparentemente confundir al expresidente Barack Obama con el presidente Biden en eventos de campaña recientes.

“Cada vez que inserto sarcásticamente el nombre Obama para Biden como una indicación de que otros pueden en realidad estar teniendo una gran influencia en la gestión de nuestro país, Ron DeSanctimonious y su fallido aparato de campaña, junto con la ‘Máquina de Desinformación’ de la Izquierda Radical Demócrata, se vuelven locos diciendo que ‘Trump no sabe el nombre de nuestro presidente, (¡TORCIDO!) Joe Biden. Debe tener un deterioro cognitivo’”, escribió el favorito republicano en Truth Social.

La campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha comenzado a tabular las meteduras de pata de su rival en la campaña electoral, destacando percances como que Trump olvidó en qué ciudad estaba y le preocupa que Biden nos lleve a la “Segunda Guerra Mundial”.

“No, conozco muy bien ambos nombres, nunca los confunda, y sé que están destruyendo nuestro País. Además, y como se informó, acabo de realizar una prueba cognitiva como parte de mi examen físico y la superé”, añadió Trump el lunes.

“Biden debería tomar uno para que podamos determinar por qué quiere fronteras abiertas, no independencia energética, un ejército despierto, alta inflación, no identificación de votantes, hombres practicando deportes femeninos, solo autos y camiones eléctricos, un DOJ/FBI armado, etc. ¡¡¡Muchas otras cosas LOCAS!!!”, él reprendió.

La semana pasada, Trump publicó una carta promocionando su “excelente” salud y pérdida de peso con motivo del 81 cumpleaños de Biden.

La brillante misiva, firmada por el Dr. Bruce Aronwald de Morristown, Nueva Jersey, proporcionó pocos detalles sobre los exámenes reales de Trump, el más reciente de los cuales supuestamente se realizó en septiembre.

Si Trump gana la presidencia en 2024, estará preparado para convertirse en el presidente en ejercicio de mayor edad de la historia, superando a Biden.

A principios de este mes, la hermana mayor del expresidente, Maryanne Trump Barry , exjueza federal, murió a la edad de 86 años.

Biden, de 81 años, tendría 86 al final de su presidencia si cumple ocho años completos en el cargo.

Los republicanos han criticado durante mucho tiempo a Biden por su edad, amplificando un flujo constante de meteduras de pata y errores durante sus apariciones públicas.