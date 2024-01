¿Trump podrá evitar la bancarrota tras el juicio por fraude en Nueva York?

De acuerdo con fuentes y registros financieros, Donald Trump infló su patrimonio neto para escapar por poco de la bancarrota personal en 1990.

Quienes trabajaron anteriormente con él dicen que su actual juicio por fraude civil de 250 millones de dólares en Nueva York por aparentemente hacer lo mismo puede hacer que obtenga su merecido.

“Todo el juicio por fraude parece cierto”, dijo que un prestamista que ayudó a salvar a Trump en los años 90, diciendo que el expresidente ciertamente tenía un patrón de exagerar su patrimonio neto.

“Dio proyecciones muy optimistas”, dijo un segundo prestamista que salvó a Trump en 1990.

“¿Empujó el exterior del sobre? Sí.”

Trump, de 77 años, enfrenta hoy un ajuste de cuentas en la corte cuando un juez decida si él y sus hijos inflaron su patrimonio neto para obtener tasas más favorables de bancos y compañías de seguros.

Si pierde, se enfrenta a multas de hasta 370 millones de dólares y se le prohibirá hacer negocios inmobiliarios en todo el estado de Nueva York.

En los años 80, Donald también asumía riesgos financieros e intentaba sobrevalorar sus activos, con resultados desastrosos.

Trump pagó 407,5 millones de dólares por The Plaza Hotel, el más emblemático de Nueva York, en 1988.

Sorprendentemente, pidió prestados 425 millones de dólares para financiar la compra y no puso nada de su propio dinero.

Parte de ello, 125 millones de dólares, era una garantía personal por la que estaría en apuros si el arriesgado acuerdo fracasaba.

Los prestamistas creían que su valor personal cubriría los préstamos.

Algunas personas muy cercanas a Trump desaconsejaron dar garantías personales, pero era la única manera de cerrar el trato, dijo una fuente cercana a su familia.

“Lo hizo en contra de la recomendación de su propio abogado”, dijo la fuente.

En aproximadamente un año, Trump ni siquiera pudo pagar los intereses de los préstamos Plaza o de sus otras propiedades recientemente adquiridas, incluida la aerolínea Trump Shuttle y el Regency Hotel en Atlantic City.

Los prestamistas, incluidos Bankers Trust, Chase, Citicorp, Manufacturers Hanover y Midlantic Corp, tenían préstamos en la mayoría de las propiedades de Trump y tenían derecho a obligarlo a declararse en quiebra personal y liquidar sus activos gracias a la garantía personal, dijeron las fuentes.

“Esto estuvo muy cerca de la quiebra personal”, dejó claro el segundo prestamista.

En 1990, Trump estaba en mora sobre las propiedades.

Trump quería un nuevo préstamo personal de 125 millones de dólares para poder realizar sus pagos de intereses.

En 1990, la Organización Trump contrató a un director financiero por primera vez y eligió a Stephen Bollenbach para ayudar a negociar con los prestamistas.

“Donald llamaba a los bancos constantemente y decía cuánto valía realmente The Plaza”, dijo el primer prestamista.

“Dijo que cuando las habitaciones se convirtieran en condominios, se venderían a 1.000 dólares el pie cuadrado y todos nos reiríamos”, dijo la fuente, creyendo que era escandaloso.

Nunca obtuvo el derecho de convertir las habitaciones en condominios.

“Trump pensó: pediré prestados 125 millones de dólares a mi nombre y haré crecer el Plaza, que tiene sólo 10 millones de dólares de ingresos operativos netos, y producirá lo suficiente para pagar la hipoteca y todos estos préstamos personales”, dijo el primer prestamista.

Había mucho en juego.

“La quiebra habría sido una mancha real, real”, dijo el segundo prestamista sobre Trump, quien sólo unos años antes había publicado The Art of The Deal en 1987.

“Habría sido mucho más difícil para él vender su marca”.

Los bancos se mantuvieron firmes en las negociaciones y básicamente sólo le prestarían el dinero si conseguían recuperar sus activos, dijeron los prestamistas.

Básicamente, obtendrían los mismos derechos que recibirían en caso de quiebra.

Las conversaciones se pusieron tensas.

“Cuando Donald dijo que necesitaba $1 millón al mes para gastos, un abogado [judío ortodoxo] se levantó y dijo: ‘Donald, cállate la puta boca’ y se sentó”, dijo el segundo prestamista.

Los prestamistas creían que tenía algún valor que el mundo siguiera pensando que Trump era dueño de estos activos, por lo que no obligaron a Trump a declararse en quiebra personal si aceptaba sus términos.

“Dijimos que usted hace esto o ejecutaremos sus activos”, dijo el primer prestamista.

Trump vio el juego a largo plazo y finalmente aceptó las condiciones, creyendo correctamente que cuando la economía se recuperara y con su nombre intacto reconstruiría su reputación.

En 1990 aceptó lo que hoy se llamaría un préstamo de Deudor en Posesión (DIP), típico de las quiebras corporativas, pero consiguió evitar la quiebra personal.

Cuatro de las empresas de Trump se han declarado en quiebra, pero él nunca ha quebrado personalmente.

“Esencialmente, se trataba de un préstamo DIP”, dijo el primer prestamista.

“La expectativa era que iba a vender activos”.

Luego, los bancos se dividieron sus activos entre ellos.

Después de eso, Trump empezó a actuar como si nada hubiera pasado.

En 1991 pagó 250.000 dólares por un anillo de compromiso de siete quilates de Harry Winston para su segunda esposa, Marla Maples.

“Cuando le compró el anillo a Marla, dijimos que ¡ese era nuestro dinero!” dijo el primer prestamista.

Trump no estaba obedeciendo la orden de silencio monetario impuesta por los prestamistas, ya que ellos, sin que el mundo exterior lo supiera, controlaban sus activos.

En 1992, los prestamistas refinanciaron el Hotel Plaza diciendo públicamente que Trump mantenía una participación del 51 por ciento en el hotel y el resto iba a parar a los prestamistas.

Esa no era la verdad.

“Dijimos esto para que él salvara las apariencias”, dijo el primer prestamista, explicando que Trump sólo obtendría una participación después de que todos los acreedores hubieran pagado en su totalidad, lo cual era muy poco probable.

Un representante de Citicorp se convirtió en presidente del Plaza Operating Trust, dijeron las fuentes, y era el jefe de Trump.

“Donald quería una asignación en el restaurante Oak Room del Plaza para poder tener una mesa”, dijo el primer prestamista.

En este momento, los prestamistas no permitirían que Trump debiera más de 155 millones de dólares en total, por lo que limitaron el dinero que podía pedir prestado contra su garantía personal del Plaza Hotel y el préstamo DIP, dijo el primer prestamista.

Trump siguió viviendo según sus propias reglas.

“Me invitó a su boda en 1993 con Marla Maples en The Plaza”, dijo el segundo prestamista.

“En el momento de la boda, el Plaza tenía verdaderos problemas”.

Hubo dudas sobre cuánto dinero necesitaba Trump cada mes para operar.

“Les decía a mis jefes. Vamos a demandar a este maldito tipo, ¿cómo vamos a ir a su boda?

“Recibí una invitación, pero no fui. De ninguna manera.”

En cambio, algunos de los prestamistas fueron y disfrutaron del brillo.

Marla lució una tiara de 2 millones de dólares con 325 diamantes.

Según se informa, Donald sirvió caviar por valor de 60.000 dólares y comió un pastel de bodas de vainilla de seis pies.

Los prestamistas no demandaron a Trump, sino que vendieron sus propiedades.

Citicorp vendió el yate Princess de Trump en 1991 al príncipe saudita Alwaleed bin Talal al Saud, uno de los mayores accionistas de Citicorp, por aproximadamente 20 millones de dólares, lo que resultó en una pérdida de alrededor de 10 millones de dólares para Trump.

Trump había comprado el yate en 1988 a Adnan Khashoggi, tío del fallecido periodista del Washington Post Jamal Khashoggi.

La venta a Alwaleed fue el primer acuerdo conocido de Trump con los sauditas.

Prince Alwaleed se asoció con la cadena CDL Hotels con sede en Singapur en 1995 y también compró el Plaza Hotel a cambio de liquidar sus préstamos y brindar a los prestamistas algunas ventajas.

En 1992, Chemical Bank se hizo cargo del hotel Regency de Trump.

Chase se hizo cargo de la hipoteca del espacio comercial y minorista en la Torre Trump y de los patios ferroviarios del West Side de Trump como garantía.

En 1991, USAir acordó tomar el control de la aerolínea Trump Shuttle.

Vornado de Steven Ross compró en 1995 las acciones de Trump en la cadena minorista Alexander’s.

Por otra parte, los tenedores de bonos del Trump Taj Mahal liderados por Carl Icahn en 1991, aceptaron una quiebra prefabricada en la que obtuvieron el control del gigantesco casino.

El experto bancario Michael McCarty dijo durante el juicio por fraude a Trump y que obtuvo 168 millones de dólares en beneficios al obtener mejores tasas de interés cuando garantizó personalmente sus préstamos en acuerdos más recientes, incluida la compra de la antigua oficina de correos en Washington DC, el Doral Golf Resort & Spa y 40 Wall Street.

Aún está por verse si Trump podrá eludir estas garantías personales sin perder su licencia, pero sufrió un duro golpe el miércoles cuando el juez dictaminó que no se le permitiría dar una declaración en el tribunal en su defensa durante los argumentos finales.