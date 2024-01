Trump se impone en los caucus de Iowa, revelan resultados preliminares

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), ganó este lunes los caucus republicanos de Iowa, de acuerdo con las proyecciones de las cadenas CNN, Fox News y NBC.

Estas proyecciones llegaron con solo unos pocos cientos de votos escrutados, por lo que la victoria de Trump en el arranque de las primarias republicanas a la Casa Blanca se prevé abultado.

La magnitud del éxito de Trump aún no se dimensiona, pero los simpatizantes del expresidente soportaron un frío histórico y potencialmente letal para participar en las asambleas que se llevaron a cabo en escuelas, iglesias y centros comunitarios de todo el estado.

Poco antes de las proyecciones de los grandes medios, Trump compareció en un caucus en Iowa para movilizar a su base repitiendo su discurso antimigrante, el cual fue recibido con aplausos.

“Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país. No teníamos una invasión, con personas que francamente están viniendo de todo el mundo y de instituciones mentales de todo el mundo”, dijo el expresidente.