UNAM descarta plagio en las tesis de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum

Debido a este suceso, usuarios de redes sociales iniciaron el rumor de otro posible plagio de parte de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México , Claudia Sheinbaum .

En ambas situaciones se informó que “no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis analizada”.

La UNAM aclaró también su exclusión como institución debido a la disputa electoral de las involucradas. De esta forma subrayó que únicamente se dedicará a emitir dictámenes sobre los posibles plagios para evitar que la Universidad sea utilizada con “fines partidistas”.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernadora de Tlaxcala nombra a su ahijado como secretario de Gobierno, pese a ser deudor alimentario

¿POR QUÉ FUE ACUSADA XÓCHITL GÁLVEZ DE PLAGIO?

El pasado mes de septiembre del presente año, la representante de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), fue señalada a través de la red social “X” (Twitter) de cometer plagio en su tesis.

Tras ello, la senadora argumentó que no se trató de una tesis sino de un trabajo de titulación con base en su experiencia laboral, por lo que defendió que no había cometido plagio; no obstante, después reconoció que sí usó un total de seis párrafos de otras fuentes, en específico de un trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2009 y titulado “Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012″.