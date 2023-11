¿Eres un “empleado zombie”?, las señales que indican que sí

Gracias a los amplios cambios, el mundo laboral se ha transformado dejando algunas definiciones que antes quizás no existían. Un ejemplo es el empleado zombie o conocido también como un trabajador ausente, que puede ser resultado del comportamiento de la propia persona o hasta de la empresa.

Debemos conocer qué es un trabajador ausente emocionalmente y de acuerdo a especialistas, se tratan de trabajadores que están presentes en su puesto de trabajo pero con sus miras profesionales y su atención en otro lugar.

En ese sentido, según un estudio de Aon Hewitt, detalla que más de 39 por ciento de los empleados reportan sentir nulo o moderado compromiso con sus trabajos, lo que provoca una mayor rotación de personal en las empresas, más absentismo y por supuesto, menor satisfacción en el ambiente laboral que se refleja en la satisfacción del cliente.

Asimismo, datos de Gallup indicaron que casi un 64 por ciento de los empleados declaran no sentirse comprometidos con su trabajo o con el fin de su organización.

El único objetivo es cumplir con su jornada laboral y recibir un sueldo y según ellos, esto se debe al bajo reconocimiento de sus valías y a la mala relación con los mandos intermedios o superiores.

La misma fuente refiere que del 36 por ciento restante, un 15 por ciento son lo que se reconoce ya como zombies laborales.

¿ERES UN EMPLEADO ZOMBIE?

Bajo todos estos datos, se destaca también que suelen ser los mejores empleados los que sufren esta transformación y desmotivación en sus sitios de trabajo y esto se debe a que no se ven reconocidos ni valorados en su empresa.

Por eso, se conoce que este tipo de colaboradores son aquellos que realizan sus tareas de manera automática, sin pasión ni compromiso.

Especialistas destacan que estos empleados no están realmente ‘vivos’, por lo que no presentan participación y entusiasmo en el trabajo, ya que, simplemente, están allí porque tienen que estar, no porque quieran estar.

Aunque este concepto puede recaer bajo la responsabilidad de los empleados, expertos en talento humano indican que en la mayoría de los casos los jefes contribuyen a la creación de empleados zombies, porque suele ser una combinación de factores que se desarrollan con el tiempo.

Para muchos, la falta de comunicación y reconocimiento es el principal foco de esta causa, ya que si los líderes no proporcionan retroalimentación regular, los empleados pueden sentir que su esfuerzo es inútil.

Otro punto clave es la carga de trabajo excesiva que con el tiempo puede llevar al agotamiento y esto llevará a la desconexión emocional y a ejecutar tareas mecánicamente de los empleados.

Asimismo, también señalan que la falta de desarrollo profesional en la empresa puede ser otra causa de esta transformación, porque es probable que los empleados se vuelvan apáticos a todo lo que tenga que ver con la compañía.

Y por último, la cultura laboral tóxica puede tener un efecto devastador en la moral y el compromiso de los empleados.

Ante eso, es conocido como los empleados zombies pueden afectar negativamente la productividad y la moral en los temas colaboradores, por eso los líderes deben de tener estrategias activas para prevenir estas transformaciones que marcan un antes y después en sus compañías.

Con información de merca2.0