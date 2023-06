Va oposición contra ‘viernes negro’: presentan 6 acciones de inconstitucionalidad contra reformas

CDMX.- Legisladores del PRI, PAN y PRD presentaron seis acciones de inconstitucionalidad ante la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de tumbar una seria de reformas que se publicaron el pasado 3 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El diputado Marco Antonio Mendoza detalló que este paquete de recursos va en contra de las reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública, General de Bienes Nacionales, de Derechos y de Turismo, de Aeropuertos y Aviación Civil, reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la de la Administración Pública.

TE PUEDE INTERESAR: Ordena AMLO expropiación de más terrenos para el Tren Maya en Campeche

“Lo que Morena hizo fue una serie de dispensas de trámites, no hizo que los asuntos entraran a la discusión y votación, consecuentemente no hubo conocimiento previo de parte de las y los legisladores en la Cámara de Diputados, por lo que no se contó con una deliberación democrática, ni en comisiones, ni en el Pleno”, mencionó sobre el capítulo legislativo al que se le denominó “viernes negro”.

Explicó que en estos procesos no hubo análisis, turno a comisiones, un dictamen, estudios técnicos, el consenso de la mayoría en la comisión, ni reservas, por lo que sería evidente que se cometió una violación al proceso legislativo.

Corresponde al máximo tribunal el análisis de las acciones de inconstitucionalidad presentadas y en función de ello tomar una decisión, precisó el legislador y destacó que la Corte se ha pronunciado anteriormente en favor del respeto al debido proceso.

“El PRI siempre velará por la democracia, por el Estado de Derecho, para que prevalezca el orden jurídico y no haya afectación a la ciudadanía, que sería lo más grave”, sostuvo el diputado.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza PAN-PRI-PRD continuará sin importar resultados del 2023

El secretario técnico de la fracción del tricolor en San Lázaro, Miguel Ángel Sulub Caamal, explicó que las reformas por las que promovieron acciones de inconstitucionalidad son las relacionadas al espacio aéreo, la asignación de títulos a empresas paraestatales que operan el Tren Maya y la que quita fondos al turismo para que se destinen al mantenimiento de la obra insignia.

El exdiputado federal indicó que tras la presentación del primer paquete se contempla un segundo para la próxima semana y antes de que concluya el mes de junio sería un tercero.