Van por siete exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte

Veracruz- La Fiscalía General de la República (FGR), informó que un juez de distrito con residencia en Xalapa libró orden de aprehensión contra siete exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Las órdenes se emitieron contra cuatro exsecretarios de Finanzas, un subsecretario y dos exsubdirectores de Operación Financiera.

Se trata de los exsecretarios de Finanzas y Planeación, Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández; el exsubsecretario de Finanzas y Administración y también extitular de Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, y José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, exsubdirectores de Operación Financiera de Veracruz

De acuerdo con un escueto comunicado, la fiscalía presentó los elementos necesarios para obtener el mandamiento judicial contra quienes, del 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz.

Según la dependencia federal, los siete exfuncionarios del gobierno que encabezó el hoy recluso y exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dicha concentración de recursos carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del programa denominado Fondo de Aportación Múltiple.

La FGR advirtió que continuará con el proceso correspondiente a fin de llevar a estas personas ante la justicia competente.

El 23 de agosto de 2016, el juez segundo de distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, suspendió cualquier orden de privación de la libertad contra estos funcionarios, colaboradores de Javier Duarte.

Lo anterior, luego de que Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Gabriel Deantes Ramos, y José Francisco Díaz Valenzuela, interpusieron demandas de amparo contra captura alguna.

A Deantes, apenas el 10 de octubre pasado un juez ordenó que se le cambiara la medida cautelar a prisión domiciliaria, a pesar de que estaba sentenciado a seis años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito.

En enero del 2012, dos excolaboradores de Duarte —Miguel Morales Robles y Said Sandoval Zepeda, del equipo de seguridad del ex gobernador— fueron detenidos debido a que transportaban 25 millones de pesos en un avión oficial, en Toluca, pero la Procuraduría General de la República los liberó al no comprobarse un delito.

Con información de medios