Velan a saltillense que murió en evento de MC en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Familiares y amigos del saltillense José Alejandro Gámez Sandoval, quien falleció el miércoles a causa de las heridas que sufrió tras el desplome de un escenario en un evento de Movimiento Ciudadano, en Nuevo León, se reunieron este viernes para velarlo y despedirlo.

Sin embargo, el gran ausente fue su hijo Roberto Carlos Gámez, de 24 años, quien no estuvo presente en el sepelio de su progenitor porque no puede enfrentar el trauma que lo dejó verlo morir sin poder hacer nada por él.

“Mi hijo prácticamente vio morir a su papá, es una situación bien difícil, él ahorita está encerrado en su cuarto no quiere salir, ahorita no quiere saber nada, desde que su papá dijeron que había fallecido, que nos lo entregaron, él no se ha presentado”, relató Marylú Escalera, esposa de José Alejandro.

Aunque la pareja se encontraba separada desde hace tiempo y él ya había hecho vida con otra pareja, se llevaban muy bien.

Comentó que la pérdida ha sido muy difícil para todos, pero en especial para Roberto Carlos porque le tocó vivirla muy de cerca.

“Él llegó al lugar, lo recogió, estuvo con él en la ambulancia. Cuando llegaron al hospital fue que le dijeron que ya había fallecido”, contó.

El hombre de 48 años fue declarado muerto en las instalaciones del Hospital Universitario tras haber sido rescatado debajo del escenario que se desplomó, durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro, y en donde estaba como invitado el aspirante presidencial Jorge Álvarez Máynez.

“Ya no alcanzaron ni a darle atención médica”, mencionó.

El saltillense, avecinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, acudió al evento proselitista en compañía de su pareja sentimental Lucía Solís y el hijo de ella, José de Jesús Torres Solís, de tan solo 11 años y quien también murió en los hechos.

Este viernes, José Alejandro y el menor fueron velados en Gayosso Capillas Marianas.

La mujer insistió que no sabe qué hará ahora con su hijo porque fue muy traumático ver la muerte de su padre.

“De hecho me dijo: yo no voy a superar esto, mi papá, nunca imaginé verlo como lo estoy viendo”, compartió la afligida madre de familia.

Contó que buscarán ayuda psicológica porque la situación que han vivido ha sido muy severa.

“Dice mi hijo: por qué mi papá así, si era una persona buena”, relató Escalera.

Al hombre también le sobrevive su hija Alejandra Gámez, de 26 años.

Cabe destacar que este viernes también se realizaron los servicios funerales de resto de los fallecidos en la tragedia en el campo de béisbol El Obispo.