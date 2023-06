Virólogo afirma que la OMS no debería descartar la teoría de que el COVID-19 escapó de un laboratorio de Wuhan

Un destacado virólogo que asesora a la Organización Mundial de la Salud sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus dijo que la agencia de la ONU nunca debería haber descartado la teoría de la fuga en el laboratorio a favor de la historia del origen de los alimentos congelados en China.

La profesora Marion Koopmans, que dirige el Departamento de Virociencia del Centro Médico Erasmus de Róterdam, en los Países Bajos, es una de las 12 personas que investigan el surgimiento de la pandemia en nombre de la OMS.

Ella dijo que la teoría de que el virus escapó de un laboratorio secreto en Wuhan nunca podría descartarse, y le dijo al podcast de la BBC “Fever: The Hunt for Covid’s Origin” que esa “clasificación en retrospectiva no fue inteligente”, informó el Daily Mail .

Ella agregó: “No deberíamos haber hecho eso”.

En 2021, la agencia anunció después de que un grupo de científicos viajara a Wuhan que “todas las hipótesis permanecen sobre la mesa”, y agregó que “aún no hemos encontrado la fuente del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar piedra, sin mover como lo hacemos nosotros.

La OMS, que clasificó la probabilidad de cuatro teorías populares, dictaminó que la de origen natural era la más probable, y colocó una filtración del Instituto de Virología de Wuhan como “extremadamente improbable” y detrás de la teoría del origen de los alimentos congelados.

Beijing ha planteado teorías de que el virus comenzó en una instalación de investigación estadounidense en Maryland o en envases de alimentos congelados importados.

Cuando se le preguntó si pondría las teorías de alimentos congelados y fugas en el laboratorio en pie de igualdad, Koopmans le dijo al presentador de la BBC, John Sudworth, que “ninguno de ellos está descartado en mi mente”.

El año pasado, un informe de un panel de la OMS dijo que todos los datos disponibles apuntaban a que el coronavirus probablemente provenía de animales, probablemente murciélagos, una conclusión similar al trabajo de la agencia de la ONU después del viaje de 2021 a China, donde se informaron los primeros casos en diciembre de 2019.

“La evidencia más fuerte sigue siendo la transmisión zoonótica”, dijo Marietjie Venter, presidenta del Grupo Asesor Científico para los Orígenes de Nuevos Patógenos, en junio de 2022, aunque aún se desconoce el huésped original, los huéspedes intermedios o cómo el virus saltó a los humanos.

La misión había determinado que la teoría de la fuga en el laboratorio era “extremadamente improbable”, aunque el equipo había hecho hincapié en que se necesitaba un estudio adicional.

En 2021, un informe clasificado de inteligencia de EE. UU. entregado al presidente Biden tampoco fue concluyente sobre las teorías, incluida la ampliamente difundida de que el insecto mortal saltó de los animales a los humanos.

La comunidad de inteligencia no pudo determinar de manera concluyente si el virus saltó a los humanos a través de murciélagos o si escapó de las instalaciones de investigación en Wuhan.

“Todo el mundo es parcial, sí. Estoy sesgado por [la] [teoría] del origen natural debido a todo lo que hemos visto en el pasado”, dijo Koopmans en el podcast. “Esa es una situación de alto riesgo tan conocida. Así que llámame parcial. Pero también se trata de probabilidades. No se trata solo de posibilidades”.

Cuando se le preguntó si incluir la teoría de los alimentos congelados en el informe final socavaba la misión de la OMS, dijo: “No lo creo”.

El experto agregó: “Nuevamente, como científico, mirando la literatura y viendo lo que es posible, sentí que tampoco deberíamos tirarlo porque fue impulsado políticamente”.