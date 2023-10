‘Voy Houston’, los Astros son los favoritos de AMLO para ganar la Serie Mundial

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador apostó porque los Astros de Houston repitan como campeones de la serie mundial y aprovechó para criticar al gobernador de Texas, Gregory Abbott, a quien definió como “muy racista y antimigrante”.

Previo al duelo entre Astros y Rangers de Texas, este domingo, el mandatario difundió un mensaje alusivo y una foto con el pitcher mexicano José Urquidy, cuando lo recibió en 2019 en Palacio Nacional.

En su mensaje, expresó: “Voy Houston para repetir como campeón de la serie mundial. Son muchos los texanos de origen mexicano. Como dice el corrido de los Tigres del Norte: “Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”. Además, aunque el gobernador de ese estado es muy racista y antimigrante, en el equipo de béisbol de nueve que juegan, cinco son latinos, a veces seis, cuando entra a pichar nuestro paisano José Urquidy. Nada más no se enojen”.