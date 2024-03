Xóchitl Gálvez condena secuestro masivo en Culiacán: ‘No más abrazos a criminales’

La candidata también señaló la necesidad de adoptar medidas más contundentes contra la delincuencia. “Efectivamente, estas cosas suceden, pero ocurren cuando se le dan abrazos a los criminales y no nos ponemos del lado de las víctimas ” , criticó Gálvez, haciendo referencia a la política de amnistía y pacificación impulsada por el gobierno actual.

Yo quiero que en México los que tengan miedo sean los delincuentes, no los ciudadanos. #MxSinMiedo pic.twitter.com/XLb6yNq9sU

XÓCHITL GÁLVEZ CUESTIONA A SHEINBAUM SOBRE SECUESTROS EN CULIACÁN, SINALOA

Además, cuestionó la postura de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, frente a la creciente violencia en el país. “¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum de la angustia de estas familias? Seguramente nos va a decir que México está mejor que nunca. Seguramente va a decir que es parte de todos los días. Ayer encontraron a 12 personas asesinadas en Pesquería, por eso tenemos que luchar, por eso tenemos que pelear duro en estas elecciones para regresarle la paz y la tranquilidad a México... México no merece seguir en esta ola de violencia”, enfatizó.

En el evento, Gálvez estuvo acompañada por Santiago Taboada, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La multitud que llenó la plaza de Santo Domingo, en el corazón del Centro Histórico de la capital, mostró su respaldo a la coalición ondeando banderas de los tres partidos políticos, así como carteles y distintivos de la asociación ProDiana, liderada por Alejandra Barrios y su hija Diana Sánchez Barrios.

Alejandra Barrios, quien ha sido una líder de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, expresó su apoyo a Taboada y Gálvez, comprometiendo los votos de sus seguidores en favor de ambos candidatos. “Por ellos, estamos luchando y seguiremos luchando y vamos a ganar; le pido a Taboada, le pido a Xóchitl, que nos reconozcan, que nos ayuden, que no permitan que nos golpeen, que no nos metan a la cárcel, que no violen nuestros derechos humanos... ¡Los amo!”, afirmó Barrios.