Xóchitl Gálvez reta a Sheinbaum: ‘¿Dónde está el dinero de las casas no declaradas?’

En medio de la campaña presidencial, Xóchitl Gálvez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, ha lanzado un desafío directo a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, cuestionando el paradero del dinero obtenido por la venta de dos casas y dos departamentos en 2018, los cuales, según Gálvez, no fueron debidamente declarados.

Durante una entrevista, Gálvez expresó sus dudas sobre el destino de los fondos provenientes de estas transacciones inmobiliarias: “Efectivamente, su última declaración no está y pues habría que preguntarle si no mandó el dinero con su mamá a los paraísos fiscales en el Panama Papers para no pagar impuestos”. La candidata también insinuó que ocultar dinero sin pagar impuestos podría constituir un ilícito.

Gálvez desafió a Sheinbaum a explicar públicamente qué sucedió con las propiedades, sugiriendo que la respuesta probable de su contrincante sería que las donó. “Pues ella tiene que salir a decir qué pasó con las casas porque, efectivamente, en su declaración del 2018 había estas casas. Ya sé qué va a decir, que las donó”.

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que sus comentarios anteriores sobre el patrimonio a los 60 años no iban dirigidos al público en general, sino específicamente a Sheinbaum.