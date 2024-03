Xóchitl pide que AMLO abra investigación contra Samuel García... como ‘lo hizo conmigo’

La candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que abra una investigación al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre las triangulaciones en su administración que le favorecen, con la misma vehemencia con la que el Ejecutivo Federal expuso las facturas de sus empresas en 2023.

“Ya salió el peine: ahora entiendo por qué ya no se fue de candidato a la Presidencia de la República. Siempre se supo que la familia está relacionada con temas de facturas y me parece muy lamentablemente la manera en que se le paga a una empresa temas de comida y luego pasa a otra y luego pasa a una empresa de él y su papá, que son socios”, mencionó la candidata opositora en entrevista con el medio de comunicación Reforma.

Cabe destacar que el medio de comunicación expuso que García Sepúlveda se ve involucrado en la triangulación entre uno de los proveedores más favorecidos de contratos del Gobierno de Nuevo León, por medio de una compañía “hermana” de al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico creado por el Gobernador y su padre.

A lo que la exsenadora panista pidió al Presidente López Obrador que se abra las investigaciones, así como que “ojalá y el presidente actúe con la fuerza y la vehemencia con que lo hizo conmigo, exhibiendo la totalidad de mis facturas, de mis estados de cuenta con la empresa de Samuel, él tiene esa información. Él sabe si es cierto, pero eso es un beneficio directo del Gobierno de Samuel hacia la familia”.

A lo que Gálvez mencionó que este escándalo se debe investigar y castigar; pero, al parecer, “el presidente perdona a sus aliados”.

“A aquellos que me van a atacar, por supuesto, no les va a aplicar [...] los va a perdonar la ley; pero es lamentable por Nuevo León. Yo pediría que se respete la presunción de licencia, pero las evidencias, como están presentadas por Reforma, me parecen contundentes;

“Y que Samuel no ande diciendo que lo sacaron el PRI y el PAN, más bien lo sacaron sus corruptelas”, puntualizó la candidata presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.

Hasta el momento, el Gobernador Samuel García, ante los presuntos señalamientos de triangulación de recursos, afirmó que su administración es incorruptible y que sabe que vendrán más ataques en su contra por los tiempos electorales y porque “así opera la vieja política”.

(Con información de Reforma y Aracely Chantaka / VANGUARDIA)