“Yo no estaba ahí, jamás abusé de ella ni la violé“, reaparece Andrés Roemer y se dice ‘víctima’

“Yo no estaba ahí, jamás abusé de ella ni la violé“ , aseveró Roemer y agregó que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy , gira órdenes de aprehensión y pide fichas rojas a la Interpol con “información falsa” y realizar “peritajes psicológicos a modo”.

No obstante, argumentó que en esa fecha él ni siquiera estaba en México, sino que estaba en Dallas, Estados Unidos , debido a una operación médica que tendría su hijo, por ello, mostró su sello de avión, boletos de viaje y el testimonio del presunto médico.

Andrés Roemer abundó que tiene conocimiento de otra carpeta de investigación, aunque no de manera formal, en la cual se el acusa por parte de Paola Guerrero, ex esposa de su amigo Pablo Corkidi quien lo denunció por presuntamente violarla en marzo de 2008; no obstante rechazó que esto ocurriera porque “no estaba en el lugar y la hora que ella coloca los ‘hechos’. Otra falsa acusación“.

“Cabe mencionar que años después de la fecha que Paola Guerrero indica, me hizo padrino de su hijo y convivimos siempre de manera muy cordial hasta que se divorció en muy malos términos de mi amigo”, agregó.

El periodista precisó que la fiscal Ernestina Godoy inició las investigaciones a partir de una cuenta de Twitter que lo acusó presuntamente sin fundamentos y que hicieron una convocatoria pública para denunciarle ante las autoridades.

Roemer aclaró que el no huyó por la justicia, sino por la injusticia y afirmó que seguirá informando pese al “blindaje” que puso la fiscalía en las carpetas de investigación.

El periodista fue acusado al menos por 63 mujeres quienes afirman que sufrieron actos de violación, acoso y abuso, por ello, la fiscalía capitalina presentó pruebas y órdenes de aprehensión y extradición para poder capturarlo y juzgarlo por sus acciones que él continúa rechazando rotundamente.

