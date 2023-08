‘Yo no soy de las que me quedo callada’, los audios que envió Alma Lourdes antes de su feminicidio

TE PUEDE INTERESAR: Hilario, presunto feminicida de Alma Lourdes, pasaría hasta 78 años en prisión

Tenía varios días muy insistente y decía que no le importaba. Ese día, el sábado 19 de agosto, de forma educada le pidió respeto para las empleadas, pero no lo tomó de buena forma.

”No fui grosera, me presenté, dígame su nombre, le estiré la mano y nada más le pido por favor que no me moleste a las muchachas que no les diga de cosas porque ya se quejaron de usted, le estoy pidiendo amablemente y se puso mal;

“Yo le dije a los muchachos, saben qué, no vamos a soportar esto, no se le va a cobrar y le di instrucciones a la cajera, no lo va a atender, yo lo voy a atender, si no quieres tú enfrentarte al problema yo lo atiendo, le dije. En eso fue cuando se puso a hablar por teléfono y le dijo a alguien, sí, tráeme tres plebes, la verdad yo no lo conozco si anduviera mal, pero no lo conocemos realmente, no sé qué clase de persona sea;

“Son situaciones de toda la vida que lamentablemente como mujeres pasamos y hay muchas que no dicen mucho, ay no, son muchas cosas que me quedo pensando y ahorita más las confirmo”, expresó Alma Lourdes.

Agrega que como gerente y mujer, no permitiría ese comportamiento hacia sus compañeras de trabajo, y que ella no es de las personas que se quedan calladas cuando ven una agresión o una injusticia.