Presunto asesino de Alma Lourdes acosó a su hermana, es imputado por feminicidio

“Fue un feminicidio a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un ‘no’, le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue exigir respeto hacia mi otra hermana (a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo). Un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario”, puntualizó en la carta.

Esta sería la razón por la que Hilario “N”, de 73 años, discutió con Alma Lourdes la tarde de este sábado, para hora más tardes asesinarla con tres disparos.

Isabel Llamas reclamó a las autoridades la apatía mostrada por la agresión contra su hermana, ya que, según cuenta en la publicación, el altercado que precedió al asesinato de Alma Lourdes fue reportado a la policía.

“En sus palabras ‘como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada’. Ah sí, disculpen, al parecer los videos (evidencia) no son sificientes para actuar, hast que lamentablemente le quitaron la vida”, reclamó.

Asimismo, criticó el tratamiento que se le ha dado al asesinato de su hermana.

Con información de El Sol de México