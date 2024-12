2025: Entre oportunidades y retos para México y Coahuila

El próximo año se avizora con ciertos desafíos para el país, aunque con una expectativa en general optimista.

Es esperable (y deseable) que el Banco de México continúe aliviando la política monetaria, mediante reducciones controladas de la tasa de interés conforme la inflación se mantiene en niveles controlados. Esta disminución en la tasa de referencia no solo hará más atractivas las inversiones, sino que también fomentará la adquisición de bienes usualmente comprados a través de créditos a largo plazo, como viviendas y vehículos. La expectativa es que los bancos traduzcan estas menores tasas en créditos más accesibles, fortaleciendo así el consumo interno y el crecimiento económico.

En el plano laboral, la tasa de desempleo registrada al cierre de este año es la más baja desde que se mide este indicador, situando a México como el país con la menor tasa de desempleo entre los miembros de la OCDE, con un 2.5 por ciento. Este logro, combinado con el aumento al salario mínimo que entrará en vigor en 2025 y las reformas sindicales orientadas a democratizar la elección de dirigencias, crea un panorama alentador para los trabajadores. La mejora en los ingresos laborales contribuirá no solo a reducir los niveles de pobreza, sino también a fomentar la movilidad social ascendente para millones de personas.

Con estas dos variables clave —menores tasas de interés y aumento en los ingresos laborales— se tienen bases sólidas para sostener un crecimiento económico balanceado. Este crecimiento estará impulsado tanto por la inversión como por el consumo interno, con el potencial de ser incluyente y traducirse en una “prosperidad compartida”, tal como lo ha planteado el gobierno federal.

Específicamente en Saltillo, destaca la inversión histórica de 10 mil millones de pesos para la primera fase de un tren de pasajeros que conectará eventualmente a la ciudad con Monterrey, Nuevo Laredo, Matehuala, San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México. En esta etapa inicial, el proyecto permitirá viajar a Monterrey y Nuevo Laredo, incluyendo varias paradas intermedias. Este enfoque por etapas es una estrategia inteligente que garantiza beneficios inmediatos mientras se trabaja en la culminación de la ruta completa.

En Coahuila también se contemplan otras inversiones significativas, como el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, con más de 3 mil millones de pesos; un sistema integral de drenaje pluvial para Torreón, con casi 2 mil 500 millones de pesos; y la remodelación de las carreteras Saltillo-Monterrey y Matehuala-Saltillo, dentro del programa “Bachetón”, con una inversión de más de mil 500 millones de pesos. Además, la rehabilitación de la presa La Amistad, con casi 900 millones de pesos, será crucial para las actividades frutícolas, agrícolas y ganaderas del norte del estado.

En el ámbito nacional, se lanzará la Beca Rita Cetina, destinada a beneficiar al 100 por ciento de los estudiantes de secundaria pública. Este programa, que posteriormente se ampliará para incluir a estudiantes de primaria y preescolar, representa un avance significativo en el combate a la desigualdad educativa y en la construcción de un futuro con mayores oportunidades para todos.

No obstante, no todo son buenos augurios. La llegada de un gobierno impredecible y de retórica incendiaria en Estados Unidos genera incertidumbre, especialmente en temas comerciales y migratorios. A nivel local, preocupa el retraso del gobierno estatal en la incorporación de Coahuila al sistema de salud IMSS-Bienestar, una iniciativa que busca garantizar un sistema de salud universal e integrado. Además, la región enfrenta retos como la falta de infraestructura vial y de transporte público, así como el aumento desmedido en los precios de la vivienda, factores que podrían afectar su competitividad si no se abordan con urgencia.

Con todo, el balance general es positivo. Las bases están puestas para un año de avances significativos, siempre y cuando se mantenga el compromiso y la responsabilidad en la ejecución de las políticas y proyectos anunciados.

¡Feliz año nuevo!