22% de abuelos paga colegiaturas de nietos. Gobierno fomenta huevonería y no la fregonería. Episodio I

¿Les platico? ¡Arre!

El BigData -antecedente directo de la revolucionaria Inteligencia Artificial- es demoledor con la información que arroja sobre la llevada y traída “Tercera Edad”. Vean la información del BigData DETONA:

La edad promedio en México es hoy 68 años y para finales del presente sexenio pasará a 72.

Nuestro país y gran parte del mundo vive lo que se conoce como “Invierno Poblacional”.

Esta longevidad se debe al desarrollo de la medicina, las prácticas de vida sana, una alimentación cada vez más cuidada por los adultos mayores y el hecho de que quienes formamos parte de ese segmento seguimos aprendiendo y nos resistimos a la jubilación.

Bueno, la terrible excepción de esto último es la nociva práctica de la burocracia, que permite jubilarse a personas de 55 años con 25 de servicio. Tal es el caso de Pemex.

La CFE está peor, pues con 28 años de trabajo se pueden jubilar SIN IMPORTAR LA EDAD.

En el gobierno federal, las mujeres pueden jubilarse a los 56 años y los hombres a los 58, sin importar sus años de trabajo. A partir de 2028 las leyes del ISSSTE les quitarán un año a cada segmento y para 2034, las mujeres podrán retirarse a los 53 y los hombres al cumplir 55.

ITESM, UDEM y otras universidades privadas y públicas:

En el Tec de Monterrey, una maestra puede jubilarse a los 28 años; masculinos a los 30 sin importar sus años de servicio. Lo mismo sucede en la UDEM y la mayoría de las instituciones privadas y públicas.

En la UNAM, un maestro, sin importar el sexo, puede jubilarse a los 70 años, siempre y cuando cuente al menos con 25 de antigüedad académica de tiempo completo.