22% de abuelos paga colegiaturas de nietos. Gobierno fomenta huevonería y no la fregonería. Episodio I
Plácido Garza DETONA Escuelas y universidades les niegan acceso a directivas de padres de familia
¿Les platico? ¡Arre!
El BigData -antecedente directo de la revolucionaria Inteligencia Artificial- es demoledor con la información que arroja sobre la llevada y traída “Tercera Edad”. Vean la información del BigData DETONA:
La edad promedio en México es hoy 68 años y para finales del presente sexenio pasará a 72.
Nuestro país y gran parte del mundo vive lo que se conoce como “Invierno Poblacional”.
Esta longevidad se debe al desarrollo de la medicina, las prácticas de vida sana, una alimentación cada vez más cuidada por los adultos mayores y el hecho de que quienes formamos parte de ese segmento seguimos aprendiendo y nos resistimos a la jubilación.
Bueno, la terrible excepción de esto último es la nociva práctica de la burocracia, que permite jubilarse a personas de 55 años con 25 de servicio. Tal es el caso de Pemex.
La CFE está peor, pues con 28 años de trabajo se pueden jubilar SIN IMPORTAR LA EDAD.
En el gobierno federal, las mujeres pueden jubilarse a los 56 años y los hombres a los 58, sin importar sus años de trabajo. A partir de 2028 las leyes del ISSSTE les quitarán un año a cada segmento y para 2034, las mujeres podrán retirarse a los 53 y los hombres al cumplir 55.
ITESM, UDEM y otras universidades privadas y públicas:
En el Tec de Monterrey, una maestra puede jubilarse a los 28 años; masculinos a los 30 sin importar sus años de servicio. Lo mismo sucede en la UDEM y la mayoría de las instituciones privadas y públicas.
En la UNAM, un maestro, sin importar el sexo, puede jubilarse a los 70 años, siempre y cuando cuente al menos con 25 de antigüedad académica de tiempo completo.
Hoy, 3,204 docentes con estas características están en edad de jubilarse, lo cual representa el 24% de la población docente nacional.
El pretexto de estas inverosimilidades es puramente demagógico: Garantizar años de bienestar a los adultos mayores.
¿Y quién les dijo a los ignorantes que pululan en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) e incluso en las universidades públicas y privadas, que el bienestar es sinónimo de sedentarismo?
El INEGI dice a este respecto, que 6 de cada 10 mexicanos NO hace ejercicio. Pretextos sobran; uno de esos es fomentar la huevonería entre la burocracia.
Apenas dan las 3 de la tarde y pintan raya. Pa´la casa, a la mecedora a ver pasar a la gente sentaditos en la banqueta.
Otros, como un huevonazo que finge, porque no funge, como “director intersectorial” en la secretaría del medio ambiente del gobierno de NL, se queda en sus oficinas hasta las 7, 8 de la noche a subir videos babosos o a “escribir” columnas de “análisis político” para chats y redes disfrazados de medios de comunicación. ¿Verdad, LGT?
Perdón por la digresión, pero sirve tal caso para pintar cómo el gobierno y las mismas universidades públicas y privadas, fomentan y toleran la huevonería de la burocracia y la docencia, no la fregonería de la que hablaba el célebre tecnólogo y artista, Enrique Canales (1936-2007).
Todo lo anterior fue tema en el Thursday Gathering: Economía Plateada, organizado como parte de la AMES local -Asociación Mundial de Emprendedores Senior- en el Expedition FEMSA del ITESM.
Se trató de un evento muy simpático, con networking y toda la cosa, donde varios expertos en emprendimiento de adultos mayores, le dieron luz a la asamblea respecto a las oportunidades de negocio para gente arriba de 50 años.
En varias de las mesas de trabajo solté comentarios como éstos:
- Mientras ustedes se esfuerzan por darles vida a los mayores de 50 años, las empresas -incluyendo FEMSA- les niegan oportunidades de empleo, para darles prioridad a los chavos.
- ERIAC -el organismo cúpula de los ejecutivos de relaciones industriales- se mueve en dirección opuesta a los principios de AMES, pues promueven abiertamente a la chaviza y discriminan a los viejos.... ja, de 50 años y más.
- Según información del BigData DETONA el 22% de las colegiaturas privadas en México las pagan los abuelos y ninguna institución educativa les permite formar parte de las asociaciones de padres de familias.
- Un día, en el American School Foundation, escuché a unos de sus directores “explicarle” burlonamente a cierto abuelo quejoso...”es que son asociaciones de padres de familia, no de abuelos de familia ¿me entiendeee?
- En San Pedro Garza García contacté a varios de esos abuelos, que mediante cartas y contactos le exigían a Ricardo Saldívar Escajadillo -presidente del consejo del ITESM- que botara de ese sacrosanto instituto a Miguel Treviño de Hoyos, el peor alcalde que ha tenido dicho municipio y que ejerce como “maestro” y director en la EGADE, gracias a los oficios de su compadre y protector, Juan Pablo Murra Lascurain, a la sazón, rector del Tec de Monterrey a nivel nacional.
Sucedieron muchas cosas más en esta actividad del AMES al que fui invitado.
Si no vuelvo a ser requerido, ya sé por qué...
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Se promueve Miguel Treviño, a costillas de San Pedro
Cajón Desastre:
Por hoy, se acabó el espacio. Le seguimos mañana, sin faltar la Irreverente de mi Gaby, el Incomparable Iván y toda su Compañía.