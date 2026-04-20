25 años de “De la calle”

El pasado viernes 17 se inauguró la edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara con tres homenajes internacionales y la función inaugural del más reciente filme del director Fernando Eimbcke “Moscas”.

El primero fue para el actor venezolano Edgar Ramírez (“Emilia Pérez”) todavía con presencia importante en festivales de su aclamada producción “Aún es de noche en Caracas” de Mariana Rondón; el segundo para la primera actriz mexicana Luisa Huertas, apenas unos meses después de haber ganado en aquella misma ciudad el Ariel a la Mejor Actriz del 2024 por su trabajo en “No nos moverán”, de Pierre Saint Martin, y el tercero para la cineasta chilena Maite Alberdi, quien además de acudir a las proyecciones de su más reciente documental, “Un hijo propio”, es premiada por una meteórica filmografía que incluye dos nominaciones al Oscar en su haber.

El evento, que el año pasado cumplió cuatro décadas de haberse inaugurado como una Muestra de Cine Mexicano (bajo la iniciativa del renombrado cineasta Jaime Humberto Hermosillo y su entonces pupilo Guillermo del Toro, y teniendo como carta fuerte el estreno mundial del hoy clásico “Doña Herlinda y su hijo”, primer largometraje del maestro Hermosillo filmaba en Guadalajara y en el cual Del Toro formaba parte del equipo de producción), hace 25 años con exactitud que tuvo por primera vez cobertura de este medio por parte de un servidor acompañando al fotógrafo y productor saltillense Héctor Ortega en el estreno mundial de “De la calle”.

Producida por la productora Tiempo y Tono, de la cual Ortega era socio junto a Lillian Haugen, “De la calle” fue la ópera prima de Gerardo Tort (“La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas”; “Viaje redondo”) y ya iba de gane por ser la adaptación a la pantalla grande del fenómeno teatral del dramaturgo Jesús González Dávila, con quien la escritora del guión cinematográfico Marina Stavenhagen tuvo la fortuna de colaborar poco antes de su fallecimiento y tener el visto bueno del autor de este hoy también clásico del cine que, justo a 50 años del estreno de la obra maestra de Luis Buñuel, “Los olvidados”, volvía a poner el dedo en la llaga del problema de los niños de la calle.

Fue precisamente a partir de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en marzo del 2001 (a partir de la pandemia las fechas del evento han variado de sus tradicionales proyecciones en marzo) que “De la calle” hizo su propia historia, ganando en el mismo certamen los Premios Mayahuel a la Mejor Película y al Mejor Actor para su protagonista masculino Luis Fernando Peña; en su gira de festivales Gerardo Tort obtuvo el premio al Mejor Nuevo Director en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y en los Arieles a lo mejor del 2001 “De la calle“ igualó el récord de “Los olvidados” y “Amores perros” con un total de 11.

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