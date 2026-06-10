Saltillo: Advierte la Universidad Agraria Antonio Narro sobre sanciones por conductas que alteren la vida universitaria

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    Saltillo: Advierte la Universidad Agraria Antonio Narro sobre sanciones por conductas que alteren la vida universitaria
    El comunicado recuerda las restricciones vigentes respecto a eventos no autorizados y consumo de alcohol dentro del campus. CORTESÍA

Autoridades recuerdan restricciones y medidas disciplinarias para preservar el orden dentro del campus

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) emitió un llamado a su comunidad estudiantil para respetar la normatividad institucional y evitar conductas que puedan afectar el desarrollo de las actividades académicas o poner en riesgo la integridad de las personas dentro de sus instalaciones.

A través de un comunicado firmado por el secretario general, Francisco Daniel Hernández Castillo, la institución recordó que toda actividad realizada dentro del campus debe apegarse a lo establecido en la Ley Orgánica, el Estatuto Universitario y los reglamentos académicos vigentes.

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Entre las disposiciones reiteradas por la Universidad se encuentra la prohibición de organizar festejos, ceremonias o cualquier evento que no cuente previamente con la autorización correspondiente de la Secretaría General.

Asimismo, se enfatizó que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y la realización de actividades contrarias a la normativa universitaria.

REITERAN MEDIDAS PARA PRESERVAR EL ORDEN INSTITUCIONAL

La institución también advirtió que serán sujetos a procedimientos disciplinarios aquellos estudiantes que perturben el desarrollo normal de las actividades académicas, introduzcan personas ajenas para causar daños a integrantes de la comunidad, utilicen instalaciones para fines distintos a los autorizados o participen en la posesión, consumo o distribución de sustancias prohibidas dentro del campus.

De igual forma, se señaló que incurrir en conductas que alteren el orden o afecten el prestigio institucional podrá derivar en sanciones conforme a lo establecido en el Estatuto Universitario.

La Secretaría General recordó que las medidas disciplinarias contempladas en la legislación interna incluyen amonestaciones, suspensión de derechos universitarios, sanciones económicas para la reparación de daños e incluso la expulsión temporal o definitiva de la institución, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

Finalmente, la Universidad exhortó a los estudiantes a conducirse con respeto y apego a los valores universitarios, con el propósito de fortalecer la identidad institucional y preservar el prestigio de la comunidad de la UAAAN.

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