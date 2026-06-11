Saltillo: arranca Mundial con ocupación hotelera 50% debajo de lo esperado

La ocupación hotelera y la venta de recorridos turísticos en la ciudad de Saltillo registran números por debajo de las proyecciones que las asociaciones locales estimaron originalmente para el inicio de la justa mundialista. El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, detalló que el incremento proyectado en las reservaciones oscila únicamente entre un 10 y un 15 por ciento adicional a las cifras actuales de la temporada.

El representante empresarial manifestó que la expectativa inicial planteada desde los primeros meses del año contemplaba tener los establecimientos completamente llenos y con una demanda que superara la capacidad de habitaciones disponibles en la localidad. “Nosotros esperamos el 100 por ciento. Nos faltan 50 puntos más, pero es un número y hay que decirlo, ahí va. Nosotros esperábamos los hoteles llenos totalmente, traer el 110 significa que tiene los 100 cuartos rentados, pero todavía te están pidiendo más”, señaló Dávila. Respecto a las causas de este comportamiento, el vicepresidente hotelero indicó que existen determinaciones logísticas y económicas de los organizadores en la sede vecina de Nuevo León que influyeron de manera directa en el flujo de los visitantes.

“La FIFA ya había puesto a los hoteles en Monterrey, los había acaparado y luego los soltó y luego la gente ya no entró. Monterrey tiene precios muy altos, luego las entradas están altas, la conectividad para el aeropuerto, la seguridad Monterrey, hay factores que pesan”, expuso el empresario. Dávila contrastó la situación actual de inseguridad y tarifas elevadas de la entidad neoleonesa con las ventajas competitivas que posee Coahuila para el descanso y la recepción de huéspedes nacionales.

“Coahuila no tiene ese plagio de que tiene inseguridad. Tiene 100 por ciento seguridad y aparte se descansa bien, tiene otra temperatura. Los de la gente regia no se puso al 100, aumentaron todo y desalentaron al público”, manifestó. Ante este escenario, estimó que el perfil de los visitantes que arriben a la región sureste sea mayoritariamente de origen nacional y proveniente de entidades circunvecinas debido a la distribución de las sedes de los encuentros.

10/16 ✈️🏨 Mundial 2026, menos impacto del esperado

Moody’s estima menos visitantes de lo previsto y hoteles y vuelos a CDMX siguen debajo de metas.

👉 Parece que las expectativas iniciales fueron demasiado optimistas. — Alejandro Gómez T. (@alejandrogomezt) June 10, 2026

“Va a venir más mexicanos que extranjeros. O sea, gente de Chihuahua, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, porque los juegos van a ser en Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey”, aseguró Dávila. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Tour Operadores de Coahuila, Gabriel Jiménez García, coincidiendo con la postura, dio a conocer que la afluencia normal de personas a la localidad se mantiene constante sin variaciones extraordinarias provocadas por el torneo futbolístico.

“No hay nada al día de hoy extraordinario que el Mundial esté generando. Teníamos la expectativa de tener una ocupación a lo mejor del 80 por ciento y ya algunos tours vendidos, no se movió nada extraordinario que sumar. Está la ocupación normal, están las visitas a las ciudades normales”, expuso Jiménez García. “Nosotros mandamos nuestros paquetes desde hace tiempo a agencias nacionales y agencias internacionales que nos visitaron en Saltillo. Hace cuatro o cinco meses tuvimos reuniones con agencias en Monterrey, les dimos nuestros paquetes, nuestras ofertas, no han colocado nada”, agregó.

Pero síganle subiendo a los Airbnbs y los hoteles de cien mil varos la noche, se les quedó TODO. pic.twitter.com/5N1i2lw1gI — Chumel Torres (@ChumelTorres) June 11, 2026

ESTRATEGIAS PARA ATRAER TURISTAS Jiménez García describió que los turistas acostumbran adquirir primero sus pases de entrada y asegurar el hospedaje en la ciudad sede de los partidos para evaluar posteriormente las opciones de esparcimiento fuera de esa localidad. “El visitante nacional e internacional trae su paquete de hospedaje en Monterrey. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario, interesante para poderlos motivar a que salgan de Monterrey y visiten Saltillo, visiten Parras, pero los tendríamos que regresar el mismo día”, afirmó el secretario.

Con la finalidad de revertir la tendencia actual, la Asociación de Tour Operadores, en coordinación con el gobierno del estado, el municipio de Saltillo, la dirección de turismo municipal y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), instalarán un módulo promocional. El espacio operará durante un periodo estimado de 25 días en las instalaciones del Show Center de Monterrey para comercializar dos paquetes especiales diseñados para este evento deportivo, así como la oferta turística constante de Parras, Cuatro Ciénegas, Viesca y Torreón.

⚽🏨 El Mundial 2026 no llena hoteles como se esperaba. A pocos días del partido inaugural, la ocupación hotelera en la Ciudad de México ronda apenas el 65%, un nivel similar al de cualquier junio y por debajo de las expectativas del sector turísticohttps://t.co/VA67TSbA3E pic.twitter.com/bOWeQFCJME — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) June 9, 2026

“El reto para nosotros es decir, bueno, aunque tengas ahí pagado, anímate a dormir una noche en Saltillo para poderte llevar a Parras y a Saltillo y te regreso al día siguiente”, señaló Jiménez García. METAS BASADAS EN MERCADO ASIÁTICO Tanto los representantes de los hoteleros como de los tour operadores explicaron que las expectativas de reactivación económica se mantienen fijadas a partir de este domingo por la noche, tras el desarrollo del encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez.

“Yo creo que todo se va a empezar a detonar para el martes, miércoles de la próxima semana, una vez que pase el primer partido de Monterrey”, comentó Jiménez García. En cuanto a las nacionalidades con mayor probabilidad de ser captadas por la oferta turística de Coahuila, el secretario general destacó a los países asiáticos debido a la presencia previa de comunidades industriales de esa región en el norte de México.

“Va a ser Corea porque aunque sea un solo partido, pero creemos que como ya hay mucho coreano aquí en Nuevo León, eso va a animar a que otros coreanos quieran venir a darse la vuelta para acá y el otro sería Japón”, concluyó el secretario. EXPECTATIVA ALTA EN SALTILLO No obstante que el turismo en Saltillo no ha sido el esperado, el interés por la Copa del Mundo en la ciudad sí ha dado signos de haber incrementado en los últimos días. Empleados de tiendas Adidas afirmaron que en días recientes aumentó el interés de adquirir las tres camisetas que utilizará la Selección Nacional este mundial. Además, trabajadores de tiendas como Coppel o Cimaco también refirieron mayor interés en la compra de pantallas para poder ver los partidos de la Copa Mundial.

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