Irán cierra el estrecho de Ormuz nuevamente; ¿qué pasó con las negociaciones de Estados Unidos?

El 10 de junio, a pesar de mantener las negociaciones para un acuerdo de paz, el gobierno de Irán ha decidido cerrar por completo el estrecho de Ormuz.

‘El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales’, expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya.

La decisión de cerrar el espacio geopolítico, con fuerza militar, ocurre después de que Estados Unidos atacara el sur de Irán y dañara la infraestructura de las bases de Teherán. Los enfrentamientos entre los países, desde haber aceptado un alto al fuego en abril, fueron provocados al haberse derribado un helicóptero estadounidense.