Irán cierra el estrecho de Ormuz nuevamente; ¿qué pasó con las negociaciones de Estados Unidos?
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Donald Trump y Pete Hegseth amenazaron con atacar a Irán tras haberse reportado ataques en bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente
El 10 de junio, a pesar de mantener las negociaciones para un acuerdo de paz, el gobierno de Irán ha decidido cerrar por completo el estrecho de Ormuz.
‘El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales’, expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya.
La decisión de cerrar el espacio geopolítico, con fuerza militar, ocurre después de que Estados Unidos atacara el sur de Irán y dañara la infraestructura de las bases de Teherán. Los enfrentamientos entre los países, desde haber aceptado un alto al fuego en abril, fueron provocados al haberse derribado un helicóptero estadounidense.
El cierre del estrecho de Ormuz se torna en una ofensiva en contra de la administración de Trump, la cual ha insistido en que las fuerzas iraníes remuevan sus operaciones de dicho espacio, por su alta importancia en el comercio del petróleo a nivel global. La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que lograron atacar a dos buques que intentaron cruzar.
Las fuerzas iraníes han amenazado con que cualquier buque será atacado si se aproxima al estrecho de Ormuz. Esta táctica militar ocurre en paralelo a las amenazas de Estados Unidos, principalmente de Trump y Hegseth, de atacar nuevamente a Irán. Hasta el momento no se han dado nuevas actualizaciones sobre las negociaciones en Pakistán, tras los enfrentamientos y el cierre del estrecho de Ormuz.
El conflicto armado ocurre a un solo día de que inicie la Copa Mundial del 2026, donde la selección de Irán deberá hospedarse en México y solo se le permitirá jugar sus partidos en Estados Unidos sin establecerse en el país.