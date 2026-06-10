¿Se reanuda la guerra de Irán y Estados Unidos en plenas negociaciones?

¿Y el acuerdo de paz? En la segunda semana de junio se ha reportado que la tensión política entre Irán y Estados Unidos ha provocado nuevos enfrentamientos, a pesar de seguir en las negociaciones para terminar el conflicto. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han mantenido un conflicto bélico con el país islámico de Irán. Desde los primeros bombardeos, la guerra se ha concentrado en bloqueos comerciales y marítimos, al igual que amenazas.

El 10 de junio, el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas armadas atacarán a Irán, tras haberse publicado las amenazas del presidente Donald Trump. ‘Los atacaremos con fuerza esta noche, y esperemos que Irán tome una buena decisión’ aseveró Hegseth desde Florida, en la sede del Comando Central. El retorno a un enfrentamiento armado fue provocado por el derribamiento de un helicóptero de los Estados Unidos en las proximidades del estrecho de Ormuz. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron el sur de Irán como represalia. En contestación, Irán bombardeó 21 bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Desde sus redes sociales, el presidente Donald Trump amenazó con el siguiente mensaje: ‘El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Se han demorado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!’

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