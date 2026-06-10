¿Cómo llegar al FutFest Saltillo 2026? Estacionamientos, rutas y accesos

Los aficionados que planean asistir al FutFest Saltillo 2026, uno de los principales puntos de reunión para seguir la Copa del Mundo en Coahuila, ya cuentan con información sobre accesos, estacionamientos y opciones de transporte para llegar al recinto sin contratiempos. El festival se desarrolla en el Biblioparque Norte, ubicado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre las colonias Magisterio y Doctores, donde durante más de un mes se transmitirán los partidos del Mundial 2026, además de actividades deportivas, zonas de entretenimiento y conciertos.

Estacionamientos habilitados para el FutFest Saltillo 2026 Con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar congestionamientos en los alrededores del recinto, los organizadores habilitaron cuatro áreas oficiales de estacionamiento. Los espacios autorizados se encuentran en: - Blvd. Isidro López, frente a Petro Seven. - Blvd. Isidro López esquina con Blvd. Nazario S. Ortiz. - Unidad Deportiva Universitaria de la UAdeC, sobre Blvd. Nazario S. Ortiz. - Blvd. Isidro López, antes de llegar a Blvd. Zincamex.

Las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente estas zonas para agilizar el acceso y mantener el orden vial durante los días de mayor afluencia. ¿Cómo llegar al FutFest en transporte público’ Para quienes prefieran dejar el automóvil en casa, también habrá opciones de transporte público. Se confirmó la ampliación de horarios de la Ruta RS-211, que ofrecerá servicio especial para facilitar el traslado de los asistentes antes y después de los eventos programados en el Biblioparque Norte. La medida busca reducir la carga vehicular y brindar una alternativa cómoda para quienes acudirán a ver los partidos de la Copa del Mundo.

Recomendación para quienes llegarán en automóvil Debido a la expectativa de asistencia durante los encuentros de la Selección Mexicana y las etapas finales del torneo, se prevé una importante concentración de personas en la zona norte de Saltillo. Por ello, los organizadores recomiendan llegar con anticipación, especialmente en días de partidos estelares, ya que las vialidades cercanas al Periférico Luis Echeverría, Nazario S. Ortiz e Isidro López suelen registrar tráfico intenso cuando se realizan eventos masivos.

Boletos y actividades dentro del recinto Además de las transmisiones de los encuentros mundialistas, el FutFest ofrecerá áreas de comida, juegos mecánicos, actividades recreativas, concursos deportivos y espacios de convivencia para toda la familia. El acceso general tiene un costo de 65 pesos. Los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma Ticket to Go, en sucursales de JR Sombreros o directamente en las taquillas del Biblioparque Norte. Con estas medidas de movilidad y logística, Saltillo se prepara para recibir a miles de aficionados que convertirán al FutFest en uno de los principales escenarios alternos para vivir la pasión del Mundial 2026 en el norte de México.

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