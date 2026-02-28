8M: Las directoras, cineastas, estrellas y primeras actrices coahuilenses

Marzo es el mes de las féminas por el Día Internacional de la Mujer. La celebración, el día 8, en los últimos tiempos ha tomado inmensas proporciones a causa de concurridas y polémicas marchas y manifestaciones femeninas con actitudes vandálicas, que provocan intensos debates en las ciudades más importantes del mundo. Aun cuando tienen menor visibilidad, también crecen cada vez más las otras celebraciones pacíficas con temáticas femeninas en actividades académicas, artísticas, culturales e intelectuales. Es, pues, tiempo de mujeres. Hablemos de mujeres.

En Coahuila, como prácticamente en todas partes del territorio mexicano, el transcurrir de la vida femenina no ha sido fácil. Sin embargo, las mujeres coahuilenses han hecho importantes aportaciones a la historia femenina en sus diversas vertientes y ocupaciones. Por ejemplo, en el Séptimo Arte han dejado huella visible. Sus papeles e interpretaciones constituyen un conjunto de voces interesantes con imágenes variadas de mujer, que le dan personalidad y carácter al teatro y al cine mexicanos sin importar el género y/o la época. Algunas de ellas han pasado, quizás, sólo como caras bonitas, mientras otras alcanzan la denominación de primerísima actriz.

Nacida en Arteaga en 1925, la actriz Beatriz Aguirre Valdez, conocida en el medio como Beatriz Aguirre, hizo distinguida presencia por muchas décadas en el cine y el teatro mexicanos. Tenía 19 años cuando hizo su aparición en el cine con un pequeño papel junto a María Félix en la película “La Monja Alférez”, que la catapultó a un estelar en la cinta “Amor Prohibido”, donde compartió créditos con Domingo Soler y Tito Junco. Antes de 1950, ya alternaba en el cine con Fernando Soler y Joaquín Pardavé. En la celebración del centenario del poeta Manuel Acuña, en 1949, actuó con gran éxito en la pieza dramática “El Pasado”, llevada a escena y dirigida por Salvador Novo en Saltillo. Trabajó junto a Pedro Infante, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova, dejando huella en la época de Oro del cine mexicano. Igualmente hizo gran contribución al doblaje, prestando su voz en películas de Disney, como “Mary Poppins”, “101 Dálmatas” y otras.

Magdalena Guzmán Garza, Magda Guzmán, nacida en Saltillo en 1931, estudió la primaria en la Escuela Miguel López en su ciudad natal. Inició su actividad a los 10 años, y aun cuando se dedicó con gran pasión al teatro, supo labrarse un primerísimo lugar en cine y televisión. En el primero, estelarizó actuaciones al lado de Luz María Aguilar, Joaquín Cordero, Carlos Bribiesca y Jacqueline Andere, y compartió cartelera con los consagrados como Sara García, Andrés Soler, Ofelia Guilmain y Prudencia Griffel, a cuyo lado hizo importante papel en el melodrama “Por qué Nací Mujer”. Actuó en múltiples telenovelas para la TV mexicana: “Acompáñame”, “Muchacha de Barrio”, “Rosa Salvaje”, “Bodas de Odio”, “Te Sigo Amando”, “Bajo el Mismo Rostro”... Casó con el empresario y director teatral, Julián Duprez. Su hija Karina y su nieta Magda Karina comparten la vocación de Magda.

Isaura Espinoza, nacida en 1956 en Piedras Negras, es primera actriz de cine, teatro y TV, también conductora y productora. Inició a los 12 años en Monterrey y a los 16 ya vivía en CDMX, donde destacó en el cine de ficheras junto a Mauricio Garcés y Andrés García, impulsada por Sergio Corona. Incursionó en el modelaje y el cabaret y ha destacado por su versatilidad en géneros extremos como comedia, acción y drama. Su altura de 1.78 la ha distinguido por sus papeles en telenovelas como “El privilegio de Amar”, “Rino” y “Abismo de Pasión”. Aún activa, participa en teatro actuando en monólogos y algunas producciones recientes, como “De pétalos Perennes” y “Bósfora Rosario”. En teatro ha superado las 25 actuaciones estelares y en 2002 fue nominada al Ariel como mejor actriz de cuadro por su actuación en la cinta “El Tigre de Santa Julia”. Participó en más de 130 películas mexicanas.

El teatro y cine recientes, así como la TV mexicana han rendido homenaje a estas y otras mujeres coahuilenses destacadas de entre sus filas; Carmen Salinas y Susana Zabaleta, entre ellas. Pero Coahuila también tiene a la gran directora de teatro que fue Nancy Cárdenas y a la comprometida cineasta que es Patricia Carrillo, cuya grabación más reciente es el documental “Hallazgo”, de la serie “Hasta Encontrarnos”, en apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.