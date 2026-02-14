La hoja literaria mensual ‘Papel de Poesía’ en Saltillo

Dos ciudades coahuilenses, Saltillo y Torreón, destacaron principalmente en el pasado siglo 20 por sus importantes esfuerzos en favor de la cultura y en lo que a publicaciones periódicas literarias se refiere. De estas últimas, las de mayor alcance han sido, quizás, las publicadas a partir de la cuarta década de esa centuria, específicamente la primera en 1940, “Papel de Poesía”, Hoja Literaria mensual saltillense, a la que siguió “Cauce”, Revista Lagunera de Cultura, publicada a partir de 1948 en Torreón y una segunda época con algunos pocos números que llevaron el título “Nuevo Cauce”. Posteriormente, en 1952, la poeta Enriqueta Ochoa fundó con José Herrera Madrigal y Gloria González, también en Torreón, la revista literaria “Hierba”, de corta vida.

Alrededor de las dos primeras, publicaciones fundamentales en la literatura coahuilense, gira la figura de un poeta que nació y vivió en Saltillo y que, después de una estancia en la capital, pasó a residir en Torreón: Rafael del Río.

TE PUEDE INTERESAR: De los otros tiempos del tren y sus estaciones en Saltillo

“Papel de Poesía” surgió hace casi 86 años; su primer número lleva fecha de octubre de 1940. Esta hoja literaria, de gran formato y distribución nacional gratuita, nació de las inquietudes literarias de tres jóvenes saltillenses: Héctor González Morales, hermano del poeta Otilio González, poeta él mismo y dedicado más especialmente al teatro; Rafael del Río, uno de nuestros mejores poetas, muy conocido por su libro “Soledad y Estío”; y Óscar Dávila Dávila, intelectual saltillense, gran promotor cultural y autor de ensayos sobre Sor Juana Inés de la Cruz y Manuel José Othón.

El nacimiento de esta hoja literaria de gran formato se dio en un ambiente cultural de primer orden, provocado en gran medida por la efervescencia de la publicación de revistas literarias en la capital: “Letras de México” (1937-1947), “Taller” (1938-1941) y “Taller poético” (1933-1938) y alguna otra de provincia como la revista “Monterrey”, que se publicó entre los años 1930 y 1937. Hasta junio de 1946 había sacado “Papel de Poesía” 49 números y dos años después, en julio de 1948, Héctor González Morales publicó un último número por el fallecimiento de don José García Rodríguez y en su homenaje.

La publicación fue en un principio un desmesurado proyecto juvenil, cifrado en el deseo subyacente de apropiarse de la actualidad de entonces de las letras universales, principalmente las mexicanas, para asimilarlas, difundirlas y promoverlas y, finalmente, recrearlas para proveer las bases de una cultura literaria mexicana.

El esfuerzo fundador de “Papel de Poesía” exigió a los editores una actitud vanguardista: el estar informados y alertas a las novedades literarias para llevar a cabo su cometido, cumplido ampliamente con la presencia en sus números de las grandes figuras de su tiempo: Alfonso Reyes, Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, Pablo Neruda, quienes trazaron los caminos que otros recorrieron posteriormente. El gran mérito de esta publicación reside en haber presentado en el panorama de las letras mexicanas a los poetas coahuilenses, publicados junto a los nombres de los ya consagrados.

Y como una cosa lleva a la otra, “Papel de Poesía” se convirtió en un sello editorial. Los primeros títulos publicados bajo su nombre fueron: “Un Otoño y Otros Poemas”, de Rafael del Río, impreso en la imprenta de la Antigua Librería de Fornés, en Saltillo, y “Soledad y Estío”, de Jesús Flores Aguirre, impreso en la Ciudad de México por Salvador Chápero, en la Editorial Mundo Nuevo. Ambos salieron a la luz en el año de 1941.

TE PUEDE INTERESAR: De los otros tiempos del tren y sus estaciones en Saltillo / 2

Posteriormente y bajo el sello Ediciones de “Papel de Poesía”, el gran impresor Miguel N. Lira siguió publicando títulos de los ya mencionados y de otros poetas saltillenses como Otilio González, o de raíces saltilleras, como Bernardo Casanueva Mazo. En 1949 dio a la estampa las “Poesías Completas” de Manuel Acuña.

El nombre “Papel de Poesía” tuvo tanto peso que, todavía en 1950, Jesús Flores Aguirre publicó en Buenos Aires su libro “México Esdrújulo” como el volumen primero de la Colección Papel de Poesía, ya no como el sello Ediciones de Papel de Poesía, sino como colección dirigida por él mismo, y cinco años después, en 1955, publicó en el mismo Buenos Aires “La Anunciación del Maíz”, bajo esa misma colección editorial.

No cabe duda que nos falta mucho por estudiar para acabar de escribir la historia de la literatura saltillense.