¿A dónde va a parar el superávit comercial de un billón de dólares de China?

Por Miao Yanliang, Project Syndicate.

KIOTO- El motor de las exportaciones de China sigue siendo extraordinariamente potente. El país cerró 2025 con el mayor superávit comercial de mercancías de la historia, 1.2 billones de dólares, lo que pone de relieve su perdurable competitividad industrial. Pero ese dinero no va a parar donde solía ir.

Sin duda, esa cifra de 1.2 billones de dólares, que proviene de datos aduaneros, es algo engañosa. La balanza de pagos (BoP), que registra las transacciones entre residentes y no residentes de un país, muestra un superávit ligeramente menor, de alrededor de 1.1 billones de dólares.

El dinero disponible para su reinversión es aún menor. Si bien China cuenta con un enorme superávit en el comercio de bienes, registra un déficit significativo en los servicios, 238 mil millones de dólares en 2025, incluyendo casi 199 mil millones de dólares en gasto en turismo emisor. China también registra un déficit de ingresos primarios de 110 mil millones de dólares, que refleja los beneficios y dividendos pagados a los inversores extranjeros en China. El superávit por cuenta corriente del país para 2025 ascendió así a 735 mil millones de dólares, una cifra récord, sin duda, pero mucho menor que el superávit comercial que acapara los titulares.

Pero es la forma en que se utiliza ese capital lo que más nos dice sobre la trayectoria económica de China. A principios de la década de 2000, se trataba de un proceso sencillo. El Banco Popular de China (PBOC) intervenía para absorber divisas, que canalizaba hacia las reservas oficiales, para invertirlas en bonos del Tesoro de EE. UU. y otros activos soberanos. Entre 2002 y 2011, las reservas de divisas de China aumentaron en casi 300 mil millones de dólares al año.

La situación cambió alrededor de 2012, tras el fin del Sistema Obligatorio de Liquidación y Venta de Divisas, que exigía a las instituciones y residentes nacionales vender todos sus ingresos en divisas a bancos estatales designados. A medida que las empresas chinas ganaban libertad para retener sus ingresos en divisas, el vínculo entre los superávits comerciales y la acumulación de reservas se aflojó, aunque el PBOC conservó amplias reservas.

Alrededor de 2015, las expectativas de depreciación del renminbi llevaron a las empresas y a los inversores a ajustar sus posiciones en divisas: las empresas acumularon depósitos en dólares, liquidaron sus pasivos en moneda extranjera y trasladaron fondos al extranjero. En otras palabras, en lugar de convertirse en ingresos en divisas nacionales, el superávit se mantuvo cada vez más en forma de activos en moneda extranjera.

Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19 se produjo otro cambio, reflejo de la continua apertura financiera de China. El sector privado sigue liderando el reciclaje del superávit, pero ya no actúa por miedo. El renminbi se encuentra ahora estable e incluso se ha apreciado frente al dólar. En cambio, los inversores y las empresas buscan rentabilidad, principalmente a través de inversiones de cartera en bonos y acciones.

La suma de las transacciones internacionales de un país, la denominada identidad de la balanza de pagos, debe ser cero, lo que implica que, si el superávit por cuenta corriente ya no es absorbido por el Banco Popular de China (PBOC) mediante la acumulación de reservas, debe compensarse con un aumento de los activos externos o una reducción de los pasivos externos, dejando de lado los errores y omisiones. La cuenta financiera no relacionada con las reservas de China registró un déficit de unos 820 mil millones de dólares el año pasado, lo que refleja en líneas generales el superávit por cuenta corriente.

La inversión de cartera, especialmente a través del programa de Inversores Institucionales Nacionales Cualificados y Stock Connect, fue el componente más importante de la cuenta financiera, representando más de la mitad del déficit. Las salidas netas a través de este canal alcanzaron los 426 mil millones de dólares en 2025, y los inversores del continente añadieron aproximadamente 208 mil millones de dólares a sus carteras de acciones en el extranjero y 153 mil millones de dólares a sus carteras de deuda externa.

Aunque parte de la inversión de cartera se realiza dentro de China, una proporción mucho mayor de los flujos de acciones se dirigió a Hong Kong. Los flujos hacia el sur a través del programa Stock Connect alcanzaron los 1.4 billones de dólares de Hong Kong (178, 600 millones de dólares) el año pasado, lo que supone un aumento del 74 %. Esto coincide en líneas generales con las salidas de capital registradas en los datos de la balanza de pagos de China.

Las empresas chinas también están aumentando su inversión directa en el extranjero, que creció en 140 mil millones de dólares el año pasado. Aunque las salidas netas en esta categoría ascendieron a solo 77 mil millones de dólares en 2025, la inversión directa sigue siendo una importante vía de salida para el capital excedente a medida que las empresas chinas se expanden al extranjero.

¿Qué nos dicen estos datos sobre la trayectoria económica de China? Una mayor parte del superávit comercial del país se refleja ahora en los ingresos en divisas, y los fondos se están reciclando a través de canales de mercado, en lugar de las reservas oficiales. A medida que el sector manufacturero chino se vuelve cada vez más competitivo y genera mayores superávits externos, es probable que más capital busque activos en el extranjero.

Hong Kong, con su profundo mercado de valores, su sólida infraestructura financiera y su enlace Stock Connect con los inversores del continente, está bien situado para absorber una parte significativa de estos flujos. De hecho, ya está desempeñando un papel de intermediario más constructivo que nunca. Esto impulsará el objetivo estratégico de China de desarrollar mercados de renminbi extraterritoriales y profundizar la integración financiera transfronteriza.

Estos acontecimientos plantean nuevas consideraciones para los participantes en el mercado. Los flujos impulsados por decisiones de cartera privadas podrían responder mejor a las condiciones del mercado, incluidos los diferenciales de rendimiento, las expectativas sobre el tipo de cambio y el apetito de riesgo global, que los flujos gestionados a través de las reservas oficiales.

La pregunta solía ser si el superávit de China se convertiría en reservas de divisas, activos tradicionales estadounidenses o depósitos bancarios. La respuesta ahora está clara: el superávit de China se está reciclando principalmente a través de la inversión de cartera, los flujos bancarios transfronterizos y los mercados de capitales de Hong Kong, lo que indica el progreso de China en la profundización financiera y subraya el papel cada vez más central de los mercados en la configuración de la economía. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Miao Yanliang, ex economista jefe de la Administración Estatal de Divisas de China, es director general sénior y estratega jefe de China International Capital Corporation.