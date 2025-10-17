A la justicia no le importan los derechos de las víctimas, pero tampoco del acusado

Llevamos más de dos años tratando de iniciar el juicio por el feminicidio de mi hija Ana María, víctima el 12 de septiembre de 2023 por parte de su ex novio.

El juicio no se ha iniciado por muchas objeciones y actividades de la defensa, pero sobre todo porque no hay mecanismos reales que permitan obligar a que se lleve a cabo.

Me di cuenta que se puede aplazar y aplazar indefinidamente el proceso por las razones que sean, desde que se cambió un abogado, que el fiscal no llega a tiempo, que el juez tiene otras audiencias -ponen hasta 10 el mismo día-, o que una parte dice que no tiene todo el descubrimiento probatorio.

Tampoco es que a los abogados les importe mucho. Algunos cobran por hora o por actividad, por lo que acudir a “intentos” de audiencias es una buena forma de facturar sin trabajar o bien poner recursos tras recursos garantiza una buena derrama económica.

He visto también que tanto a los abogados de la defensa como de la víctima tampoco les importa mucho el lado humano; juegan a ganar. A ganar por las carencias no necesariamente por los hechos.

Juegan a cansar a la contraparte, a que una de las familias se quede sin recursos para pagarle a sus abogados o sin tiempo para ir a las audiencias. Juegan a encontrar ese resquicio de ley, prueba o vacío por el cual logren salirse con la suya o ya de perdida, sembrar una duda en la mente, el corazón o el bolsillo del juez.

Las lágrimas en el juicio solo conmueven a los colectivos. Esas gotas de agua salada solo sirven para presionar por medio de los medios y redes sociales al juez y ser usados por los abogados de una u otra parte pero no abonan en realidad, porque procesalmente no generan resultados.

Si la víctima no es relevante, el proceso y el acusado menos. A nadie le importa que se quede años sin juicio:

-Sus padres que pagan indefinidamente y le prometen que lo sacarán (aunque sepan que es culpable) y alimentan por años una esperanza que no les permite ni asumir la responsabilidad ni enfocarse en hacer algo productivo para su futuro en la cárcel durante los años que les deberían tocar.

-Los jueces que ponen cuantas audiencias les caben en la agenda sin detenerse a pensar en el tiempo de calidad que realmente tendrían que darle a cada proceso. Que prefieren suspender y suspender cada audiencia para decir que al menos le dieron un tiempo a cada caso, que solo se conforman con quejarse de los abogados o de los fiscales pero no hacen nada para mejorar el ambiente y la experiencia de la justicia.

-A los abogados de la defensa que se dan el lujo de llegar sin preparar el caso, haciendo alardes más por ego, que porque realmente les importe su cliente y que, como saben que es culpable, se dan el lujo de cobrar más, porque buscar un resquicio procesal cuesta más.

-Y finalmente a la contraparte - que no los culpo - pero que quieren ver arder al victimario en la hoguera.

Así como supuestamente hay artículos que defienden al acusado de no estar más de determinado tiempo en prisión preventiva sin juicio, no hay leyes que defiendan a la víctima si se cumplen demasiados años, números de audiencias o de recursos sin que se haya iniciado el juicio.

A nadie le importa -empezando por la misma fiscalía que es a la que más debería importarle que se lograra sentencia- el número de veces que tenga que ir la víctima a audiencias, sacar copias, rogar por atención, pedir permisos en sus trabajos o contar la dolorosa historia. Esa es la verdadera revictimización.

La mejora real que se requiere en el sistema judicial no empieza por cambiar los jueces o nombrarlos por mandato ciudadano. El verdadero cambio debería ser cultural, del sistema mismo.

Desde los familiares del imputado, pasando por los abogados de ambas partes y obviamente los jueces deberían ser realmente empáticos con las víctimas pero también con el acusado. Alargar el proceso no le sirve a ninguna de las dos partes, ni a la sociedad.

Desafortunadamente, yo que estudié Derecho me doy cuenta que justicia no es lo que aprendimos en la escuela; no es real, ética, restaurativa, equitativa, ni justa.

La justicia requiere demasiados recursos desde económicos hasta de tiempo. Se requiere estómago a prueba de todo, un corazón de hierro y ser tolerantes a la frustración.

Admiro a las víctimas que luchamos día a día por la justicia porque se requiere valentía para pelear contra un sistema al que no le importa los derechos humanos.