A mí me cansan las personas para quienes nada es suficiente, al igual que me cansan las personas que dicen que la vida es un jardín de rosas. ¿Tú, cuál eres?

Supongo que todos conocemos a alguien para quien nada es suficiente o satisfactorio, aquella persona que puede emocionarse y alegrarse ante algo que de momento les asombra y en los siguientes momentos perder ese gozo porque no hay más o porque no puede vivir en esa condición. ¿Qué sucede? Algunas personas han construido una estructura de carácter que los lleva a vivir constantemente en una sensación de carencia. Estas personas no pueden ver lo que sí hay, no pueden experimentar la satisfacción, esa satisfacción que nos permite transitar la vida aún cuando no van las cosas como quisiéramos. En efecto existe la estructura opuesta, las personas que viven en una sensación contínua de falsa abundancia. Tanto la carencia como la abundancia, cuando se experimentan como condición única, son falsas. Ninguna de las dos es permanente. A nadie nos falta todo ni nos sobra todo. Suena lógico pero hay quienes no pueden poner esa lógica en práctica.

Conozco a personas que tienen condiciones de vida que a todas luces permitirían una vida llena de satisfacciones, y sin embargo se viven al borde constante de la miseria. Hacen mucho esfuerzo para tener siempre presente lo que va mal, desde su óptica, haciendo lo que sea para comprobarse vez tras vez que la vida se compone de lo que falta, de lo que no se puede, de lo que los demás les hacen y el sufrimiento que les causan.

También conozco a personas que, por más problemáticas que sean sus condiciones, insisten en ver la vida color de rosas. Pero, Dona, ¡eso es algo bueno! Pues, fíjense que no. ¿Cómo podemos resolver problemas y poner límites y avanzar en la vida si no somos capaces de ver las partes de la vida que no son buenas? He observado que al declarar que la vida es maravillosa y todo fluye a favor, algunas personas no hacen esfuerzos por cambiar situaciones que son poco favorables.

¿Qué tendrías que resolver en tu vida? ¿Cómo funciona en tu contra tu estructura de carácter? ¿Cómo saber? Ve a terapia.