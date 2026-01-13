A MORENA, que tanto le gustan las consultas populares...

¿Les platico? ¡Arre!

La democracia está secuestrada desde hace 7 años, peor que como lo estuvo durante la dictadura perfecta (1929-2000), como le llamó Mario Vargas Llosa a la hegemonía del PRI, que terminó con la llegada de Vicente Fox y el PAN a la presidencia de México.

MORENA y su 4T nos tienen secuestrados y ante cualquier viso de apoyo internacional, sacan a luz la manida y sobada “soberanía”.

Pero usan ese concepto a su conveniencia. Va uno de los últimos casos que demuestran lo anterior:

El 7 de diciembre de 2022, el ex presidente peruano, Pedro Castillo, intentó un auto golpe de Estado, al proclamar por radio y televisión la desaparición del poder legislativo.

Alertado por mis contactos en Panamá, dos días antes llegué a Lima y atestigüé cómo fue aprehendido por el ejército de Perú, una cuadra antes de llegar a la embajada de México en ese país, donde pretendía refugiarse.

El embajador mexicano, Pablo Monroy Conesa, había recibido instrucciones del canciller Marcelo Ebrard y éste de López Obrador, de proteger a Castillo, quien hoy enfrenta una pena de 11 años por alta traición.

El 20 de diciembre, Monroy Conesa fue expulsado de Perú por injerencista, según explicó Ana Cecilia Gervasi, secretaria de Relaciones Exteriores de Perú en ese año.

Ella siguió las indicaciones de quien fuera presidenta peruana a la caída de Castillo, Dina Boluarte.

Ese fue un caso de abierta intervención de un gobierno extranjero -el de México de López Obrador- contra la autodeterminación de los pueblos, consagrada en la Doctrina Estrada, frecuentemente citada por Sheinbaum y antes por su mentor político, como excusa para no censurar la invasión de Rusia en Ucrania ni las dictaduras en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, que han flagelado los derechos humanos de millones de personas desde 1959, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista, tras embarcarse en el buque “Granma” desde Veracruz el 25 de noviembre de 1956, rumbo a la Sierra Maestra cubana.

Siguiendo con Perú, el 4 de noviembre de 2025, Roberto Velasco Alvarez, sub secretario para América del Norte de la SRE, cuyo titular es Juan Ramón de la Fuente, justificó el asilo político otorgado por México a Betssy Chávez, ex congresista y ex premier peruana, quien estaba bajo protección de nuestra embajada en Lima, a donde corrió a esconderse porque fue acusada de confabular contra el gobierno de la ex presidenta, Dina Boluarte.

El 10 de octubre de 2025, Dina fue destituida debido a su “...permanente incapacidad moral para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado...”, según declaró el titular del Congreso peruano, José Jerí, quien ocupa interinamente la presidencia de Perú, hasta las elecciones generales de abril 2026.

Jarí ha realizado en el último año tres visitas extra oficiales a México, donde se reunió en la CDMX con miembros del gobierno federal.

Como resultado de todo esto, el 3 de noviembre de 2025, Hugo de la Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, anunció que la concesión de asilo a Bettsy Chávez fue un acto “poco amistoso” y una interferencia del gobierno mexicano en la soberanía peruana.

Traducido del español al español, Perú rompió relaciones diplomáticas con México.

En esa fecha, Claudia Sheinbaum ya era presidenta.

Cajón Desastre:

- Entonces, con AMLO y Sheinbaum al frente, México ha sido injerencista, intervencionista y ha violado la soberanía de Perú, con las citadas consecuencias.

- Considerando lo anterior, ¿por qué ahora la presidente rechaza la intervención de EEUU para ayudarnos a resolver el grave problema de inseguridad que representa el crimen organizado?

- ¿Cuál soberanía defiende, si su gobierno y el de López Obrador le han partido la mandarina en ese sentido a Perú?

- No tiene calidad moral para apelar a eso y rasgarse las vestiduras diciendo que no toleraremos injerencia ni intervencionismo de país extranjero alguno que osare violar nuestra sancrosanta soberanía nacional.

- ¿Qué le parece, excelentísima señora presidente, si para resolver esta cuestión, convoca usted a una consulta nacional para que el pueblo decida si aceptamos la ayuda de los gringos?

- Total, ya ha habido consultas populares para ver si enjuiciamos a los ex presidentes, para la creación del nuevo INE, para crear a ese frankenstein que es el poder judicial y vean cómo estamos.

- ¿Qué perdemos haciendo esa consulta popular?

- Al contrario, saldríamos de dudas, como lo hizo mi abuela la alcaldesa cuando convocó a la primera consulta popular de todo México, para saber si le cambiaban el nombre de Perros Bravos, NL al municipio donde gobernaba.

- La ciudadanía mandó y pasó a llamarse Gatos Güeros, aunque luego, ya con ella en el exilio, volvieron a cambiarlo al actual: General Bravo. Ya ven cómo es de veleidoso el pueblo sabio y bueno.

